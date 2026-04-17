Causa AFA: piden la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

Según trascendió, la investigación involucra bienes en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo Toviggino y el fiscal acusó al tesorero de AFA y a Tapia por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, mientras que, además, pidió que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.

Además, se indicó que la investigación estaría relacionada allegados a Toviggino en la citada provincia norteña, ya que, según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades que aparecen vinculadas al directivo y personas de su entorno.