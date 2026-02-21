A un año de la desaparición de Lian, la búsqueda sigue sin pistas firmes

El niño fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud. Desde entonces, se desplegaron múltiples operativos de búsqueda en distintos puntos del país, con rastrillajes, toma de testimonios y análisis de distintos elementos incorporados al expediente.

Durante estos doce meses, los investigadores avanzaron sobre diversas líneas, aunque ninguna permitió establecer qué ocurrió con el menor. En una de las hipótesis se ordenaron detenciones de vecinos tras detectarse archivos de abuso sexual infantil en sus teléfonos celulares, pero no se confirmó una vinculación directa con la desaparición.

Liam Flores Así luciría Lian Flores hoy.

En paralelo, el Ejecutivo decidió elevar la recompensa a $20 millones con el objetivo de incentivar el aporte de datos relevantes. El monto permanece vigente y puede ser solicitado por cualquier persona que brinde información útil que contribuya a esclarecer el caso.

Con el fin de reforzar la difusión, se presentó una actualización del rostro del niño realizada mediante inteligencia artificial, que proyecta cómo podría verse en la actualidad. La imagen fue distribuida en campañas públicas para ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar su reconocimiento.

Desde el inicio del caso se activaron mecanismos de alerta nacional y protocolos de búsqueda de personas. Las fuerzas de seguridad federales y provinciales participaron de los operativos, mientras la causa permanece en etapa investigativa sin imputaciones concretas.

La familia del niño sostiene el reclamo de continuidad en la investigación. “Mi hijo está vivo”, expresó en reiteradas oportunidades su madre, quien pidió que no se detenga la búsqueda hasta conocer qué ocurrió.