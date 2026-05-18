Causa Maradona: declaran Jana, Leopoldo Luque y Carlos Díaz

En el primer proceso que se anuló por el documental de la ex jueza Julieta Makintach, la joven de 30 años ratificó que fue Luque quien sugirió el barrio cerrado como residencia provisoria de Maradona: "No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba".

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Además, relató que solamente estuvo "dos veces" con su padre en ese lugar: "La primera vez, con Giannina, y estaba bien; la segunda, lo noté hinchado y de mal humor".

Luego confió que el psicólogo Carlos Díaz le pidió a ella y sus hermanas (Dalma y Giannina) que solamente fueran por pedido de su padre, pero al no tener novedades decidió trasladarse al country el 25 de noviembre de 2020.

Por su parte, el neurocirujano Luque declarará una vez más para refutar los dichos del médico Mario Schiter y los peritos forenses que llevaron a cabo la autopsia.