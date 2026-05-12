Piden desestimar la denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno

El fiscal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia del Gobierno nacional contra los periodistas de TN por supuesto espionaje.
El fiscal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia del Gobierno nacional contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos del canal Todo Noticias (TN), por realizar filmaciones dentro de la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos que permite grabar.
La denuncia la había iniciado la Casa Militar, argumentando que los periodistas habían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar el interior de Casa de Gobierno.
Después de analizar el material, el fiscal Pollicita entendió que en el episodio no se configuró ningún delito y le pidió al juez de la causa, Ariel Lijo, que deberá decidir sobre el caso, que lo archive.
“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, dice el dictamen del fiscal.
El texto agrega que: “todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”. Pollicita sostuvo que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes parecidas a las captadas por los periodistas.
“El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, dijo el fiscal.
“La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, agregó.
Tras ese hecho, el Gobierno impidió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Finalmente, se reabrió la sala de prensa una semana después.
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