Piden desestimar la denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno

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El texto agrega que: “todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”. Pollicita sostuvo que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes parecidas a las captadas por los periodistas.

“El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, dijo el fiscal.

“La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, agregó.

Tras ese hecho, el Gobierno impidió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Finalmente, se reabrió la sala de prensa una semana después.