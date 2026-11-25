El informe también expone la dimensión de la tarea judicial que se desprende de cada situación. En el patrocinio jurídico se registraron 1.077 causas vinculadas con violencia de género: 894 tramitaron en el fuero civil y 184 en el penal.

En el ámbito civil, además, se lograron 894 medidas de protección. Al momento del relevamiento, 831 permanecían vigentes, mientras que otras 63 debían renovarse próximamente.

La vulnerabilidad económica, otro factor de la problemática

Los datos de la UBA también permiten observar las condiciones sociales de quienes buscan asistencia. El 83% de las personas consultantes tenía entre 18 y 50 años, mientras que el 37% se encontraba sin trabajo.

En materia de ingresos, el informe señala que el 53% no percibía ingresos o cobraba menos de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, una situación que puede profundizar las dificultades para salir de contextos de violencia y acceder a herramientas de protección.

La asistencia legal gratuita aparece, en ese escenario, como una vía fundamental para garantizar el acceso a la Justicia. Según la presentación institucional, la intervención no se limita a la denuncia o a las medidas urgentes, sino que puede extenderse a procesos relacionados con alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación y control de legalidad.

El documento también destaca la importancia de la red de comisiones especializadas que funciona en la sede de la Facultad y en centros externos, mediante convenios con organismos de la Ciudad de Buenos Aires.

Las cifras nacionales y el reclamo por una respuesta integral

A nivel nacional, un relevamiento del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, registró 251 femicidios, 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026.

El informe indicó, además, que 332 hijos e hijas quedaron sin madre, de los cuales 189 son menores de edad. También consignó que 31 de las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y que en 16 de esos casos existían medidas cautelares vigentes.

La fecha del 25 de noviembre recuerda el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido en 1960 en República Dominicana. La jornada fue proclamada oficialmente por las Naciones Unidas en 1999 y busca visibilizar, prevenir y erradicar las distintas formas de violencia contra mujeres y niñas.

Este año, la campaña internacional de los 16 Días de Activismo —que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos— pone el foco en garantizar el acceso a la Justicia, proteger a las sobrevivientes y terminar con la impunidad.

En Argentina, quienes atraviesan una situación de violencia o necesitan orientación pueden comunicarse con la Línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento de manera gratuita, confidencial y durante las 24 horas, todos los días del año. En situaciones de emergencia, se debe llamar al 911.

El informe de la Facultad de Derecho de la UBA vuelve a poner en evidencia que detrás de cada consulta hay una historia que requiere acompañamiento y una respuesta institucional. En el 25N, el desafío sigue siendo garantizar que ninguna persona quede sin protección y que el acceso a la Justicia no dependa de sus recursos económicos.