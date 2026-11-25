En el segmento deportivo habrá camisetas de Boca Juniors firmadas por integrantes del plantel y donadas por el club, una camiseta de River Plate autografiada por campeones del mundo vinculados a la institución y una camiseta de la Selección Argentina de básquet firmada por Fabricio Oberto. También se subastarán una camiseta de la Selección Argentina de 1993 donada por Néstor Craviotto y una de Independiente perteneciente a Ricardo Bochini.

Entre los objetos vinculados al tenis se encuentran las raquetas que Juan Manuel y Francisco Cerúndolo utilizaron en Roland Garros y el US Open de 2026, respectivamente. La primera fue utilizada por Juan Manuel en su victoria ante Jannik Sinner, mientras que la de Francisco corresponde al partido en el que eliminó al estadounidense Taylor Fritz.

La subasta incluirá además una escultura del artista argentino Mauro Ketlun, realizada con una antigua cabeza de antílope y piezas de hierro recuperadas. El último lote será un par de ojotas que Guillermo Cóppola donó y que, según manifestó, pertenecieron a Diego Armando Maradona. Saldrá a las 18.30, con un precio base de $2.000.000, y el remate finalizará a las 18.45.

hospital de clínicas UBA

¿Cómo participar de la subasta?

Para participar, los interesados deberán acreditar una garantía de $10.000 por cada lote, que podrá transferirse desde la plataforma del Banco Ciudad hasta las 11 del día de la subasta. El monto es fijo y no depende del precio base del objeto. Quienes no resulten ganadores recibirán la devolución completa de la garantía de manera automática dentro de los siete días hábiles.

Los fondos recaudados se destinarán a la compra de una plataforma robótica quirúrgica para el Hospital de Clínicas. La UBA prevé lanzar en diciembre la licitación para adquirir el equipo, que será financiado mediante aportes de empresas, instituciones, contribuciones particulares y donaciones.

La tecnología permitirá realizar intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad, mediante instrumentos articulados de precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición. Según la información difundida por la universidad, el equipamiento contribuirá a mejorar la precisión de los procedimientos, reducir complicaciones, agilizar las recuperaciones y ampliar la capacidad quirúrgica, además de fortalecer la formación de médicos y técnicos.

El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año, mientras que forma a más de 1.500 profesionales de la salud. La subasta forma parte de la primera edición de “La Noche de la UBA”, una iniciativa que convoca a la sociedad para financiar cada año un objetivo solidario diferente destinado a la universidad.