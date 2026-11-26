Además, la presencia de aguas anormalmente cálidas contribuye a la expansión térmica del océano, lo que incrementa el volumen del agua. La coincidencia de estos factores generó un escenario de riesgo para las comunidades costeras, especialmente cuando las mareas altas se combinaron con fuertes oleajes y tormentas.

Evacuaciones y daños en distintas localidades

Uno de los sectores más afectados fue el condado de Humboldt, ubicado a más de 320 kilómetros al norte de San Francisco. Allí, las autoridades ordenaron evacuaciones en la comunidad costera de King Salmon, donde se registraron inundaciones en numerosas viviendas.

De acuerdo con un reporte local, el sheriff del condado estimó que más de 100 casas habían sufrido el ingreso de agua. La combinación de mareas históricas, oleaje y escorrentía de las tormentas también amenazó caminos, negocios e infraestructura pública.

En el condado de Santa Cruz, los servicios de emergencia emitieron advertencias de evacuación preventiva para viviendas ubicadas cerca de la costa. También se dispusieron cierres de playas y muelles ante el riesgo de nuevas crecidas.

El agua ingresó en más de 100 viviendas del condado de Humboldt y obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones.

En Santa Barbara, las alertas alcanzaron sectores de Montecito, Summerland y Carpinteria. Las autoridades recomendaron evitar las zonas costeras y restringieron el acceso a algunas playas debido a la fuerza del oleaje previsto.

La ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, sufrió uno de los daños más visibles: una parte importante de su muelle municipal se desprendió y cayó al mar por el impacto de las olas. La estructura ya permanecía cerrada desde el verano, luego de que se detectaran grietas.

El avance del agua también afectó calles, viviendas y sectores de la costa de la Bahía de San Francisco. En algunas localidades, las inundaciones complicaron la circulación y obligaron a tomar precauciones para evitar que los vehículos quedaran atrapados en zonas bajas.

Marcas históricas y advertencias por el oleaje

Los registros preliminares indicaron que varias estaciones costeras alcanzaron niveles récord. En La Jolla, el nivel máximo llegó a 8,11 pies, por encima de la marca anterior de 7,98 pies. Santa Barbara también superó su registro previo, mientras que el puerto de San Pedro, en Los Ángeles, igualó el máximo establecido semanas atrás.

En San Francisco, aunque el nivel del mar no superó el récord absoluto, se registró la marea más alta para un mes de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las olas podrían alcanzar entre 20 y 30 pies en sectores expuestos de la costa. Los especialistas señalaron que el peligro no se limita a las inundaciones: también existe riesgo de erosión, daños en muelles y embarcaciones, corrientes intensas y olas repentinas capaces de arrastrar a personas desde la playa.

Por ese motivo, los organismos de emergencia recomendaron mantenerse alejados del agua, evitar los paseos marítimos y no circular por caminos costeros durante los horarios de pleamar.

La preocupación por el tránsito durante Acción de Gracias

El episodio también genera preocupación por el impacto en los desplazamientos. La coincidencia de las mareas extraordinarias con una tormenta invernal amenaza con complicar los viajes por carretera y los traslados hacia los principales centros turísticos.

Un especialista de la Universidad de California en Santa Cruz estimó que cerca de 1.000 millas de rutas podrían verse afectadas por las inundaciones en distintos puntos del estado. Las autoridades recomendaron priorizar las zonas elevadas y evitar los caminos próximos al litoral durante las horas de mayor crecida.

Aunque algunos sectores lograron evitar daños importantes, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de las condiciones marítimas y meteorológicas. La preocupación se extiende más allá de esta semana: se esperan nuevas mareas elevadas hacia fines de diciembre y durante enero, en un contexto en el que El Niño podría continuar elevando el nivel del océano.

Los especialistas advierten que, si las próximas crecidas coinciden con tormentas intensas, el impacto sobre las comunidades costeras podría ser aún mayor.