Incendio en un edificio en Monserrat: 70 evacuados y tres asistidos por el SAME

El hecho se registró en un inmueble ubicado sobre las calles Chile y Virrey Cevallos, en una transitada zona de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron, el incendio comenzó en una terraza donde había personas que no podrían descender, por lo que solicitaron ayuda.

"Aparentemente, una construcción de madera que estaba en la terraza llenó de humo todo este PH. La intervención de bomberos de la ciudad y la policía, sobre todo de uno de ellos, que entró con gran cantidad de humo, permitió evacuar a 70 personas del lugar", explicó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME,

"Se atendió a uno de los dueños, propietarios del lugar, por una crisis nerviosa; a otro señor que no tuvimos que trasladar, pero sí a un policía que lo estamos trasladando al Ramos Mejía porque está por arriba de los niveles tolerables de inhalación de humo".

"El sitio ya es seguro; estamos, por suerte, volviendo con nuestras ambulancias a la base. Pero la situación era bastante comprometida porque se llenó de humo la cuadra y no sabíamos si había más casas comprometidas".

"Bomberos confirmó que no hubo edificios linderos afectados y no hubo más personas afectadas", detalló el titular del SAME y llevó tranquilidad a los vecinos de la zona y familiares. "Se van a ventilar los ambientes y, cuando los bomberos lo habiliten, podrán volver a ingresar al lugar", cerró el profesional.

Un monopatín eléctrico provocó un incendio en un edificio en Belgrano

Un incendio en el cuarto piso de un edificio ubicado sobre Olazábal al 1400, entre Migueletes y Avenida del Libertador, en el barrio de Belgrano, generó alarma este miércoles por la tarde. El fuego se originó por el desperfecto de un monopatín eléctrico dentro de uno de los departamentos.

El episodio movilizó a varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y derivó en la evacuación preventiva de algunos vecinos, aunque el siniestro no dejó personas con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía de la Ciudad, en un departamento del cuarto piso de un edificio que cuenta con planta baja y ocho pisos destinados a viviendas familiares.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el incendio ya había sido extinguido por los propios dueños utilizando baldes con agua.