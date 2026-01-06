Incendio en un geriátrico en Olavarría: dos muertos y 37 heridos

La mayoría de los afectados padeció intoxicación por monóxido de carbono. Entre las personas hospitalizadas hay tres integrantes del cuerpo de bomberos, y uno de ellos continúa internado en terapia intensiva, bajo soporte respiratorio.

Detalles del incendio y el operativo

El responsable de Defensa Civil, Adrián Guevara, indicó que el aviso inicial ingresó a las 21:36 y que, cuando arribó la primera dotación, el fuego ya se encontraba completamente extendido en el primer piso.

Evacuación: Los residentes del primer piso fueron retirados mediante el uso de escaleras y tablas. En el operativo intervinieron alrededor de veinte ambulancias, tanto del sistema público como del privado.

Control del incendio: Ocho dotaciones, con unos 40 bomberos en funciones, trabajaron para sofocar las llamas.

Inicio del foco ígneo: De acuerdo con testimonios de trabajadores y residentes, el incendio se habría originado en una de las habitaciones de la planta baja.

Atención a los heridos y derivaciones

El subsecretario de Salud, Fernando Alí, detalló que los pacientes fueron evaluados y derivados a distintos centros médicos según la gravedad de cada caso:

Hospital Municipal: 25 personas internadas, de las cuales cuatro ya fueron tratadas en cámara hiperbárica por intoxicación.

Clínica María Auxiliadora: 8 pacientes hospitalizados, algunos en unidades de terapia intensiva.

Clínica Cemeda: 4 personas permanecen internadas.

Las autoridades señalaron que aún no se determinaron las causas precisas del incendio, por lo que continúan las pericias a cargo de la Policía Científica y Bomberos de la Policía de Azul. En cuanto a la situación administrativa del geriátrico, se informó que el establecimiento formaba parte, desde hace un año, de un programa municipal de control y seguimiento.

Los familiares de los residentes deben comunicarse telefónicamente al Hospital Municipal al número 440800, interno 9. A través de esa línea se brindarán los datos sobre el lugar de internación del familiar para que luego puedan recibir el parte médico de forma individual en cada centro de salud.