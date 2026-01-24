Kicillof acompañó una jornada scout sobre prevención de incendios forestales

La actividad contó con la presencia del director provincial de Defensa Civil, Fabián García, y del intendente local, Arturo Rojas, y reunió a más de 4.500 jóvenes de entre 18 y 22 años provenientes de distintos puntos del país.

Durante la jornada se llevaron adelante diversas instancias prácticas y teóricas, entre ellas un simulacro de combate de incendios con helicópteros, charlas informativas sobre el trabajo que realizan los brigadistas forestales y una exposición de los materiales específicos utilizados en las tareas de manejo del fuego.

Kicillof: "Acá hay miles de jovenes que defienden la solidaridad"

Además, Kicillof recorrió el campamento montado por los scouts para el evento nacional, que se consolidó como un espacio de encuentro, formación y participación comunitaria. En ese contexto, el mandatario bonaerense destacó la importancia de la iniciativa y el compromiso de los jóvenes: “Esta jornada multitudinaria es muy importante para los scouts, el municipio de Necochea y toda la provincia de Buenos Aires. En un momento en el que nos hablan solo del individualismo, aquí hay miles de jóvenes que defienden la vida en comunidad y la solidaridad”, afirmó.

“Esos valores son los mismos que compartimos desde un Estado bonaerense que les abre las puertas a todas las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en conjunto en acciones que beneficien a nuestro pueblo”, agregó el Gobernador, al resaltar el rol del voluntariado y la articulación con el sector público en la prevención de emergencias.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Seguridad de la provincia y la Asociación de Scouts de Argentina firmaron un convenio de colaboración para intervenir en situaciones de emergencias y desastres, que incluye además políticas de formación vinculadas a incendios forestales y materiales peligrosos.

Estas acciones se enmarcan en el Plan de Contingencia para el Manejo del Fuego que impulsa el gobierno bonaerense como parte del Operativo Sol a Sol, desplegado en los principales destinos turísticos de la provincia. Bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Defensa Civil, el dispositivo cuenta con la participación de 17.550 bomberos voluntarios, 1.040 bomberos de la Policía de la Provincia y un cuerpo especializado de 518 bomberos voluntarios capacitados específicamente para incendios forestales.

De la actividad participaron también autoridades de Scouts de Argentina, entre ellas su presidenta, Luján Peciña, y el director ejecutivo, Lucas Piangatelli, así como representantes de la Fundación Scouts, encabezados por su presidenta, Marina Rustán.