Investigan a funcionarios por el manejo del incendio en el Parque Nacional Los Alerces

chubut_parque_nacional_los_alerces_incnedio_4 Desastre ambiental: las llamas en Los Alerces ya afectaron más de 35 mil hectáreas en Chubut.

Según los documentos oficiales, desde que empezó el foco “se reciben informes emitidos por el comando de incidentes del Parque Nacional”. A esto se le sumó una denuncia que hicieron los vecinos un mes después, donde piden “que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales que pudieran corresponder con relación al mencionado incendio”.

Pero la cosa no quedó ahí. Hace pocos días, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces también presentó una denuncia por abuso de autoridad y falta a los deberes de funcionario público, apuntando a que hubo imprudencia y negligencia en el operativo. Desde la fiscalía aclararon que “la investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo”.

Mientras la Policía Federal y los expertos en incendios forestales analizan qué pasó, el panorama en la provincia es crítico. Muchos especialistas sostienen que el rayo que inició todo en diciembre no se atacó como correspondía, y por eso las llamas ya devoraron más de 35 mil hectáreas.

En medio de este escándalo, Parques Nacionales decidió intervenir el área protegida para “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y, finalmente, lograr apagar el fuego.