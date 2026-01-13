General |

Incendios en Chubut: se reactivó un foco y ya se quemaron 12.000 hectáreas

Se reavivó un foco de incendio en Epuyén. Los equipos recorren laderas empinadas a pie y con gomones, mientras los aviones hidrantes vuelven al lago para cargar agua.

El fuego se reactivó este martes en Epuyén, al tiempo que los brigadistas avanzan a pie con el equipo pesado por zonas de difícil acceso, recorriendo hasta cinco kilómetros para llegar a los focos activos. Desde Puerto Patriada, se trasladan en gomones y suben por las laderas para intentar controlar las llamas.

Las llamas, visibles incluso por encima de las columnas de humo, volvieron a activarse.

Actualmente, dos aviones hidrantes cargan agua en el Lago Epuyén y regresan constantemente a la zona afectada. Las lenguas de fuego continúan siendo visibles, impulsadas por el viento y las altas temperaturas que complican las tareas. La región ya sufrió más de 12 mil hectáreas quemadas y 22 de los 32 focos confirmados por el Gobierno Nacional habían sido extinguidos días antes.

Testimonios de vecinos

Coco y Charo, dos vecinos de Epuyén, lograron salvar su casa gracias al trabajo de brigadistas y voluntarios. La pareja sufrió pérdidas materiales, especialmente en colmenas y herramientas de trabajo, y permanece sin agua ni luz. Destacan la solidaridad de la comunidad, que les llevó comida y ayuda durante los días más críticos.

La situación sigue generando alerta pese a que el índice de riesgo bajó de “muy extremo” a “alto”.

“Nos rodeó el fuego, acá quedó este espacio verde, pero del resto no quedó nada”, explicó Coco, mientras Charo añadía que intentan recuperar colmenas y resolver la falta de agua con una bomba y un grupo electrógeno. El viento sigue siendo el principal desafío para controlar el fuego y proteger las viviendas.

Aunque el índice de riesgo de incendios bajó a “alto” en lugar de ”muy alto”, las autoridades mantienen la alerta en la región. Los brigadistas continuarán trabajando en los próximos días para apagar completamente los focos activos y minimizar nuevas pérdidas.

