Indignación: tiene 96 años y la obligaron a ir en camilla al banco BBVA

El momento en que la mujer de 96 años de edad se presenta en la institución financiera en compañía de su hijo Gilberto Ayala, fue grabado en video.

De acuerdo con el testimonio del hijo de la anciana, desde hace medio año su madre no había podido cobrar su pensión porque el banco no había corroborado su identidad, pese a que se presentaron diversos documentos que la acreditaban y a su apoderado legal.

"La sucursal del banco Bancomer BBVA de la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca a través de su gerente, dijo que el pago está suspendido, y demanda mil y un requisitos para avanzar en el registro de la identidad de la pensionista", dijo.

El hijo de Fidelia Vásquez expresó que ha sufrido un calvario para cumplir con los documentos y requisitos que le exigió el banco para poder cobrar la pensión de su madre. Ella, aclaró, no padece una enfermedad grave, pero por su edad tiene problemas de movilidad, la cual es limitada.

"Tiene que ser trasladada en una cama hospitalaria como se hizo en esta ocasión, hasta una ambulancia se utiliza para sacarla de su casa y presentarse frente al gerente del banco".

Ernestina Ayala, hija de Fidelia Vásquez, calificó como un exceso y un agravio la actuación del banco contra su madre por obligarla a ir en camilla para comprobar su identidad, y aun así, denunció, también pusieron diversos obstáculos.

"Nos pasan de oficina en oficina y nadie puede dar respuesta al porqué no se le quiere pagar la pensión a mi madre, justificando primero que la identidad no está precisa, a pesar de que se han entregado todos los documentos probatorios. Luego señalan que la aplicación de identidad del banco no acredita los rasgos faciales de mi madre, sin tomar en cuenta que ella no es la misma que hace años que presentó su registro, ya tiene 96 años".

La hija e hijo adelantaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).