Inundaciones: baja el agua en Tucumán, pero hay alerta en Santiago del Estero

Pese a la presencia de agua en sectores puntuales, no hubo un crecimiento relevante en el cauce en las últimas horas. Esta estabilidad funciona como una tregua técnica tras las severas inundaciones que afectaron a la provincia vecina.

La Madrid: el 95% de los evacuados volvió a sus casas tras la inundación

A tres días de la inundación en la localidad tucumana de La Madrid, el agua comenzó a bajar y el 95% de los vecinos ya regresó a sus hogares para evaluar los daños tras el temporal que azotó a la provincia. Las familias vuelven sobre todo para saber qué pasó con sus animales y tratar de recuperar pertenencias, aunque todavía hay sectores del pueblo que permanecen anegados y la situación sigue siendo muy complicada.

Según informó el ministerio del Interior tucumano, Darío Monteros, “el 95% de la gente volvió a su hogar, aunque algunos vecinos aún permanecen en la ruta porque necesitan acondicionar sus casas”. Pese al avance en la normalización y a que las imágenes aéreas muestran calles sin acumulación de agua, la Ruta Nacional 177 sigue cortada, lo que mantiene aislada parte de la zona sur.

Desde el gobierno de Tucumán resaltaron que el registro visual permitió dimensionar el impacto de la crecida del río Marapa y confirmaron que ahora se inicia la etapa de “evaluar los daños materiales junto con el comisionado comunal” para restablecer plenamente la vida cotidiana.