Desde este lunes, aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: cuánta saldrá el mínimo

"Este incremento representa el cierre del esquema de subas del 41,46%", explicaron desde los organismos oficiales para contextualizar el impacto de la medida en la economía diaria de los trabajadores.

El aumento impacta de lleno en un listado extenso de colectivos que circulan por la región metropolitana. Entre las líneas nacionales que aplican el nuevo cuadro tarifario desde hoy se encuentran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 37, 45, 53, 59, 60, 67, 71, 80, 85, 92, 98, 100, 110, 126, 130, 152, 160, 166, 168, 194 y 195, entre tantas otras que completan el abanico de las 104 empresas bajo órbita nacional.