Italia y el mundo de la moda despiden a Valentino

Italia despide a Valentino con una conmovedora capilla ardiente en el corazón de Roma

El velatorio se desarrolla desde el miércoles en la ciudad de Roma, en un clima reservado y respetuoso. Por el lugar pasan figuras reconocidas como Donatella Versace y Pierpaolo Piccioli, referentes del diseño italiano que mantuvieron vínculos profesionales y personales con Valentino. También asisten empresarios y colaboradores cercanos que formaron parte de su recorrido.

La ceremonia permite dimensionar el peso simbólico de Valentino en la moda internacional. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de elegancia clásica, precisión artesanal y una estética que marcó época. Sus creaciones vistieron a actrices, aristócratas y figuras públicas de todo el mundo, consolidando una marca que trascendió generaciones.

El funeral se realizará el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri, uno de los templos más importantes de Roma. La elección del lugar responde al vínculo del diseñador con la ciudad, donde desarrolló gran parte de su carrera y construyó su legado.

En la capilla ardiente también estuvieron presentes sus dos perros pug, un detalle íntimo que reflejó el costado más personal del creador. Sin discursos ni estridencias, Italia despide a una figura central de su identidad cultural reciente.