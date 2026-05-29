Jubilados: en junio está el aguinaldo, pero el bono sigue congelado

ANSES pagará en junio a los jubilados un aumento por movilidad 2,58% y el medio aguinaldo. El bono extraordinario se mantiene en $70.000 desde ¡marzo de 2024!
El Gobierno confirmó el pago del bono previsional para junio y fijó los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones con aumento. Además, se pagará el medio aguinaldo.
Además, dispuso un incremento del mismo porcentaje para las asignaciones familiares, según publicó este viernes en el Boletín Oficial.
En junio, las jubilaciones y pensiones tendrán una suba del 2,58%. Con ese ajuste, la jubilación mínima pasa a $403.318.
Además, quienes cobran el haber mínimo recibirán el bono extraordinario, otra vez sin aumento. Será de $70.000, por lo que el ingreso mensual llegará a $473.318. A ese monto se suma el medio aguinaldo de junio. De esta manera, el total bruto para quienes perciben la mínima asciende a $674.977.
La jubilación máxima queda fijada en $2.713.948. En tanto, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $322.654 sin bono.
En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber mensual pasa a $282.322 antes de adicionales extraordinarios.
Al no actualizarse desde su implementación hace más de dos años, el bono jubilatorio de $70.000 para los haberes mínimos perdió el 49% de su valor real.
La consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández.
El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. Debido al aumento por movilidad, junio es el mes con el ingreso más alto y el que se toma como referencia.
El bono extraordinario no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que tiene carácter no remunerativo.
La ANSES realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio, sin necesidad de ningún trámite por parte del beneficiario
Haberes mínimos (un DNI por fecha):
Haberes superiores (dos DNI por fecha):
Las liquidaciones con el detalle del haber, el bono, el aguinaldo y los descuentos estarán disponibles desde el lunes 8 de junio de 2026 a través de Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social). Revisar esa liquidación es útil para confirmar importes finales, retenciones y cualquier descuento aplicado.
La fecha límite para retirar fondos por ventanilla (vencimiento de las Órdenes de Pago Previsional) es el 10 de julio de 2026.
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