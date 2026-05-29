Jubilados: en junio está el aguinaldo, pero el bono sigue congelado

La jubilación máxima queda fijada en $2.713.948. En tanto, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $322.654 sin bono.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber mensual pasa a $282.322 antes de adicionales extraordinarios.

Bono congelado

Al no actualizarse desde su implementación hace más de dos años, el bono jubilatorio de $70.000 para los haberes mínimos perdió el 49% de su valor real.

La consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández.

¿CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO?

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. Debido al aumento por movilidad, junio es el mes con el ingreso más alto y el que se toma como referencia.

El bono extraordinario no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que tiene carácter no remunerativo.

La ANSES realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio, sin necesidad de ningún trámite por parte del beneficiario

CALENDARIO DE COBRO — JUNIO 2026

Haberes mínimos (un DNI por fecha):

Lunes 8/6: DNI terminado en 0

DNI terminado en 0 Martes 9/6: DNI terminado en 1

DNI terminado en 1 Miércoles 10/6: DNI terminado en 2

DNI terminado en 2 Jueves 11/6: DNI terminado en 3

DNI terminado en 3 Viernes 12/6: DNI terminado en 4

DNI terminado en 4 Martes 16/6: DNI terminado en 5 (lunes 15 es feriado por el Día de Güemes)

DNI terminado en 5 (lunes 15 es feriado por el Día de Güemes) Miércoles 17/6: DNI terminado en 6

DNI terminado en 6 Jueves 18/6: DNI terminado en 7

DNI terminado en 7 Viernes 19/6: DNI terminado en 8

DNI terminado en 8 Lunes 22/6: DNI terminado en 9

Haberes superiores (dos DNI por fecha):

Martes 23/6: DNI terminados en 0 y 1

DNI terminados en 0 y 1 Miércoles 24/6: DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados en 2 y 3 Jueves 25/6: DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados en 4 y 5 Viernes 26/6: DNI terminados en 6 y 7

DNI terminados en 6 y 7 Lunes 29/6: DNI terminados en 8 y 9

¿DÓNDE CONSULTAR LA LIQUIDACIÓN?

Las liquidaciones con el detalle del haber, el bono, el aguinaldo y los descuentos estarán disponibles desde el lunes 8 de junio de 2026 a través de Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social). Revisar esa liquidación es útil para confirmar importes finales, retenciones y cualquier descuento aplicado.

La fecha límite para retirar fondos por ventanilla (vencimiento de las Órdenes de Pago Previsional) es el 10 de julio de 2026.