Tarifazo: luz y gas aumentarán en junio más que la inflación

Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir a partir del próximo 1° de junio. Ayer la Secretaría de Energía había extendido al sexto mes del año, de mayor consumo por las bajas temperaturas, la aplicación de una bonificación adicional del 25% a los consumos del gas natural e incorporó un descuento extra del 11,97% sobre la electricidad.

EL ENRGE dispuso además que las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”. Esto significa que los descuentos estarán enfocados únicamente en los usuarios que todavía mantienen subsidios, mientras los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura. Los nuevos cuadros tarifarios también incorporan la revisión quinquenal de cada distribuidora y ajustes en el segmento de las transportadoras.

Gas: cuánto costará en junio

En paralelo, el Enrge oficializó los nuevos valores para las distribuidoras de gas natural en el Amba, en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que prevé 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030.

Para los usuarios residenciales de Metrogas sin subsidios, los valores establecidos por la resolución 39 serán los siguientes:

Categoría R1 (consumo bajo): $ 4.151,79 en CABA y $ 4.794,64 en el conurbano bonaerense.

Categoría R4 (consumo alto): hasta $ 99.190,28 en la Ciudad de Buenos Aires y $ 53.903,91 en el Gran Buenos Aires.

Según el Gobierno, estos montos representan un incremento promedio del 4,4% respecto de mayo.

Por su parte, la resolución 38 fijó los cuadros tarifarios para Naturgy Ban, empresa que presta servicio en municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense.

En ese caso, los usuarios residenciales sin subsidios pagarán:

Categoría R1: $ 3.401,41.

Categoría R4: hasta $ 36.423,39.

Luz: cuánto costará en Junio

Las resoluciones 25 y 26 del ente regulador establecieron incrementos en el Costo Propio de Distribución (CPD) para las principales distribuidoras eléctricas del AMBA.

En el caso de Edesur, el aumento será del 4,68%, mientras que para los usuarios de Edenor la suba alcanzará el 4,75%.

Como ejemplo, para los usuarios residenciales de Edenor de categoría R1 -consumos de hasta 150 kWh mensuales- el nuevo cuadro tarifario fija:

Un cargo fijo de $ 1.661,69.

Un cargo variable de $ 71,518 por kWh consumido.

En tanto, para los clientes de Edesur de la misma categoría:

El cargo fijo será de $ 1.629.

El cargo variable ascenderá a $ 70,513 por kWh.

Las tarifas finales pueden variar según el nivel de subsidios y el consumo registrado por cada usuario.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es “garantizar la sustentabilidad del sistema energético y mantener la calidad del servicio”, aunque las subas continúan impactando en el gasto mensual de hogares y comercios.