La angustia y el reclamo de la familia del único preso político argentino en Venezuela: "Hace falta más presión política para que lo liberen"

El abogado Germán Giuliani está detenido desde hace un año y medio en ese país. En una entrevista con Popular, su hermana Vanesa opina sobre la estrategia del gobierno de Javier Milei en el caso. La carta entregada al Papa León XIV.
Angustia, tristeza, frustración, incertidumbre... La familia de Germán Giuliani navega en esos estados emocionales. Desde hace un año y medio, el abogado especialista en derecho penal y laboral se encuentra detenido en Venezuela. Es el único preso político argentino allí. A pesar de que tiene una orden de excarcelación emitida en febrero pasado y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún permanece en una cárcel de máxima seguridad. Su hermana Vanesa reclama mayores esfuerzos del Gobierno para que quede en libertad. "Falta más presión política", asegura en una entrevista con Popular.
Giuliani fue detenido en mayo de 2025 cuando se encontraba en un velero. Por aquellos días, Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y símbolo del régimen de Nicolás Maduro, dijo que lo capturaron en alta mar "cuando iba a buscar a un narcotraficante" serbio llamado Antun Mrdeza. Desde su círculo íntimo rechazan esa versión: "Fue un arresto arbitrario, él navega desde siempre. Lo detuvieron sin una orden judicial y sin estar cometiendo ningún delito. Tampoco presentaron pruebas dentro de las 48 horas, que es lo que exige la Constitución Bolivariana".
En el proceso judicial, cuenta su hermana, el argentino tiene una "defensa a medias". Y luego, aporta más detalles. "En una primera instancia le pusieron un abogado de oficio, con el que no podía hablar, ni dar su testimonio. Las audiencias por Zoom se cortaban a la mitad y él no podía escuchar. Después, tuvo un abogado que había logrado liberar a los venezolanos con los que había sido detenido, pero nos dimos cuenta de que era funcional al régimen. Y ahora, volvimos con el Foro Penal, cuya abogada aún no pudo firmar y hacerse cargo de la defensa. Así que Germán no tiene ninguna representación en este momento", explica.
Según pudo averiguar Popular, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) envió una serie de notas al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y al cónsul italiano Carmelo Barbera, para apelar a su intervención en el caso. Estas acciones fueron impulsadas por el jurista Pedro Pusineri, especializado en derecho internacional a las víctimas de persecución política.
"Actualmente, tenemos contacto con Germán. Al principio, las llamadas eran de dos minutos, con un guardia enfrente y en altavoz. La primera fue 12 días después de que lo habían detenido: le dijo a mi cuñada que lo habían torturado y le hicieron firmar una declaración en la que querían vincularlo con la dirigente opositora María Corina Machado, que él no tenía idea quién era", cuenta Vanesa. "En diciembre -agrega- lo trasladaron a Yare 2, una cárcel de máxima seguridad a 70 kilómetros de Caracas, donde estuvo 21 días aislado e incomunicado. Pasamos Navidad y Año Nuevo sin saber qué le había pasado. Hasta que lo llevaron a una celda común, volvió a llamarnos y desde abril, cuando la CIDH otorgó una serie de medidas cautelares, la comunicación es más fluida. Pero uno tiene que cuidarse mucho de lo que puede decir".
-Sí, nuestro papá falleció el 8 de mayo. Él quería viajar a Venezuela para volver a ver a su hijo, pero mis hermanas no lo dejaron porque estaba mal y no resistió. Pienso en mi mamá y cómo sufre este momento. Uno tiene que estar muy para resistir el dolor y la angustia, porque las emociones te quiebran la salud.
-No hay reclamo argentino y tampoco siento presión. Existe un trabajo de Cancillería, que es el que le corresponde, como si Venezuela fuera Francia, España o Uruguay. Pero cuando hay cuestiones de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como está denunciado el régimen, los estados deben proteger a sus ciudadanos con una presión política contundente. Y eso no pasó con Germán en nuestro país.
-No lo nombra, mi hermano no existe.
-Sí, fuimos engañados. No sé qué pasó, pero fuimos engañados. Nos llevaron a la embajada de Estados Unidos y nos sacaron una foto con la mujer de Nahuel, porque en ese momento ellos ya sabían que había sido liberado. Nosotros pensábamos que Germán iba a venir primero, porque una semana antes nos había llamado el Foro Penal para decirnos que ya salía, porque tenía la boleta de excarcelación y había ido a visitarlo la Cruz Roja. Y de repente, en el avión sólo llegó Nahuel. Fue terrible para nosotros. Entré en crisis porque caí en la cuenta de lo difícil que era la situación en que habíamos quedado. Nahuel dijo que era feo sentirse una ficha de cambio, y yo se lo tomo. La sensación que me queda es que su nombre se conocía más que el de mi hermano. Porque hasta el Chaqueño Palavecino en un recital pidió por la liberación de Gallo. Y la liberación de Germán, ¿quién la pide?
-No sabemos, porque todo es estrategia y hay que ser prudentes. No sé si Cancillería quiere negociar con el régimen, lo que me parece un error, porque no hay que subestimarlo y no veo razones por las que Venezuela quiera negociar con la Argentina. Creo que Estados Unidos hoy está tutelando las acciones de Venezuela y, de alguna manera, es responsable de los presos políticos. Donald Trump dijo que iban a liberarlos a todos y aún no pasó. No hay una presión de otros gobiernos a EE.UU. para que eso suceda. No sé si Milei habló en privado para que liberen a Germán, pero si habló y no le cumplieron, debe hacer una presión pública. Todo es un costo y nadie quiere pagarlo para ayudar a mi hermano a salir de la situación en la que está.
-Creo que sí. Mi hermano tiene esperanzas en este momento, porque ve las noticias sobre las marchas en Venezuelas y se enteró de la llegada de María Corina. Y otro punto importante: ella hizo un acto ayer, nombró a los 300 presos políticos y mencionó a Germán con nombre y apellido. Fue un gesto de humanidad que las familias de los presos políticos merecíamos, porque somos muy castigadas. Lo hizo, nada más y nada menos, que la Premio Nobel de la Paz.
-En las últimas horas recibió una carta de mi cuñada, que le expresó la inocencia de todo cargo de Germán y le expuso el compromiso religioso que él desarrollaba en la diócesis de San Isidro. "Es tremendo", fue el comentario del Santo Padre apenas recibió la carta y una breve explicación. Ojalá tenga alguna implicancia. Pero también siento que hay muchas vueltas. Acá hay una relación directa entre Milei y Trump. Es una llamada de Marco Rubio -secretario de Estado norteamericano- pidiendo que liberen a mi hermano, pero no lo hacen.
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