Reapareció Nicolás Maduro: las fotos que compartió desde la cárcel en EE.UU.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

La reaparición de Maduro en las redes se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la adquisición del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela, tras la firma del "mayor acuerdo petrolera de la historia mundial" con el gobierno interino de ese país.

El exlíder chavista y su esposa permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde principios de enero.

Días después de la detención, Nicolás Maduro Guerra, "Nicolasito", hijo del presidente depuesto, había dado a conocer el primer mensaje de su padre desde la cárcel. "Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’", afirmó en un acto. Y luego, recalcó: "Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte", recalcó.