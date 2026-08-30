Reapareció Nicolás Maduro: las fotos que compartió desde la cárcel en EE.UU.

El expresidente de Venezuela publicó dos imágenes en su cuenta de la red social X. Desde enero pasado se encuentra detenido junto con su esposa en Nueva York.
La cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X publicó este domingo nuevas imágenes del expresidente venezolano durante su detención en una cárcel de Nueva York, con aspecto animado y como un "pequeño regalo de amor y esperanza" para su familia en particular.
"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza uno de los mensajes del exlíder chavista, capturado por Estados Unidos en enero de este año tras una operación militar en Caracas y trasladado a una cárcel neoyorquina mientras es juzgado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.
"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", sumó Maduro en sus mensajes que acompañan a las fotos. Todas las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026.
"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Dios proveerá. Venezuela renacerá", concluyó.
La reaparición de Maduro en las redes se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la adquisición del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela, tras la firma del "mayor acuerdo petrolera de la historia mundial" con el gobierno interino de ese país.
El exlíder chavista y su esposa permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde principios de enero.
Días después de la detención, Nicolás Maduro Guerra, "Nicolasito", hijo del presidente depuesto, había dado a conocer el primer mensaje de su padre desde la cárcel. "Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’", afirmó en un acto. Y luego, recalcó: "Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte", recalcó.
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