Nahuel Gallo peregrinó a Luján: su mensaje por los presos políticos en Venezuela

"Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias, les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de su libertad", remarcó.

"Hoy agradezco por estar libre, por tener a mi familia bien y por poder caminar nuevamente. Y mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando también por quienes todavía esperan", manifestó el gendarme, que exigió "justicia y libertad".

El 24 de agosto pasado, Gallo había participado de la Media Maratón de Buenos Aires, donde también pidió por la liberación de los presos políticos en Venezuela. “Ayer corrí libre. Y mientras cruzaba la meta, no pude dejar de pensar en quienes todavía no pueden hacerlo. No nos olvidemos del pueblo venezolano. Hoy sigue siendo golpeado por inundaciones, terremotos y una realidad que no cambia: una dictadura que mantiene a presos políticos privados de su libertad, mientras sus familias siguen esperando”, publicó en ese momento desde su cuenta de X.

El gendarme Nahuel Gallo, junto a su familia y funcionarios del gobierno, tras su regreso al país en marzo pasado.

Y siguió: “Se habla de amnistías y liberaciones, se generan esperanzas… pero muchos siguen olvidados. Yo sigo alzando la voz porque tengo hermanos que quedaron injustamente privados de su libertad. Hermanos colombianos que se acercan a cumplir dos años sin un debido proceso judicial, acusados bajo las mismas causas con las que me involucraron a mí: terrorismo, espionaje, conspiración y financiamiento al terrorismo".

"Ni hablar de los falsos positivos venezolanos, personas que llevan años tras las rejas sin justicia. Ayer pude correr libre. Ellos todavía esperan poder vivir en libertad. No los olvidemos. No dejemos que sus historias se pierdan. Justicia y libertad”, finalizó en su mensaje.