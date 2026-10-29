El gesto de Messi con Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su familia en un terremoto

El defensor argentino del Sport Marítimo de La Guaira, que recientemente perdió a su esposa y sus dos hijos en un sismo en Venezuela, reveló el desconocido apoyo de Leo y Antonela Roccuzzo.
El futbolista argentino Lucas Trejo, que juega en el Sport Marítimo de La Guaira y recientemente perdió a su esposa y sus dos hijos en un sismo en Venezuela, reveló el enorme gesto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. A cuatro meses del episodio, el deportista, que está atravesando el peor momento de su vida, habló a corazón abierto en Radio La Red.
“Cuando sucedió todo, hay dos clubes que me ayudaron mucho presencialmente: Monagas e Inter Miami, que es un club que tiene los ojos puestos en el mundo futbolístico por Messi. Fue el que más presente se hizo. Cuando pasó el terremoto, estuve tres días al lado de un edificio entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado, no había comida", narró el deportista.
"Éramos un grupo de 15 y 30 personas que estábamos ahí todo el día. Y la primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela Roccuzzo y su Fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento para que no nos faltara la bebida, la alimentación”, agregó.
“Pudimos hacer una carpa para quedarnos a dormir. Se hizo muy presente y es algo que nunca olvidaré. Luego de eso, cuando llegué a Córdoba, se hizo presente el hijo de Guillermo Hoyos (ex entrenador del Inter Miami). Él llegó con dos maletas de ropa, una de ellas me la enviaron los trabajadores del club con cosas que habían comprado para mí porque me había quedado sin nada, y también habían juntado un dinero para enviarme por si necesitaba”, continuó contando.
“Fue un gesto hermoso. Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso. Y la otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente. Quería resaltarlo públicamente porque es asombrosa la calidad humana que hay en ese club. Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo, y asombroso que un jugador de la talla mundial de él, del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y mi familia. Quería resaltarlo y agradecerlo”, completó.
Al momento de los sismos, el grupo familiar se encontraba separado: Trejo había viajado con el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia la capital venezolana para disputar la primera fecha de la copa local frente al Deportivo Miranda Fútbol Club; mientras que Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella permanecieron en el hogar. Tras 72 horas de búsqueda, se confirmó el fallecimiento de los tres.
Trejo nació en Córdoba el 29 de diciembre de 1987 y construyó la mayor parte de su carrera fuera de la Argentina, principalmente en Grecia y Venezuela. Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto fueron las únicas camisetas que vistió en el país.
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