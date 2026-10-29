El gesto de Messi con Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su familia en un terremoto

“Fue un gesto hermoso. Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso. Y la otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente. Quería resaltarlo públicamente porque es asombrosa la calidad humana que hay en ese club. Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo, y asombroso que un jugador de la talla mundial de él, del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y mi familia. Quería resaltarlo y agradecerlo”, completó.

Al momento de los sismos, el grupo familiar se encontraba separado: Trejo había viajado con el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia la capital venezolana para disputar la primera fecha de la copa local frente al Deportivo Miranda Fútbol Club; mientras que Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella permanecieron en el hogar. Tras 72 horas de búsqueda, se confirmó el fallecimiento de los tres.

Trejo nació en Córdoba el 29 de diciembre de 1987 y construyó la mayor parte de su carrera fuera de la Argentina, principalmente en Grecia y Venezuela. Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto fueron las únicas camisetas que vistió en el país.