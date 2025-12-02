La caída que nadie esperaba: se desplomaron los patentamientos de motos en noviembre

Aun con este freno, el balance anual mantiene números positivos. Entre enero y noviembre se patentaron 582.981 motos, un 33,7% más que en igual período de 2024, cuando se habían registrado 436.001 motovehículos. El dato permite ver que el retroceso de noviembre no alcanza a compensar el ritmo fuerte de los meses previos.

La baja de noviembre no modificó la presencia dominante de Honda, Gilera y Motomel.

Las marcas más presentes

El ranking por marcas no mostró grandes cambios. Honda continuó en primer lugar, seguida por Gilera y Motomel, mientras que Zanella y Keller completaron las primeras posiciones. La estructura del mercado se mantuvo estable pese al descenso generalizado.

En modelos sí hubo un movimiento relevante. La Gilera Smash volvió al primer puesto con 4.413 unidades y desplazó a la Honda Wave 110, que terminó el mes con 4.261. Más atrás se ubicaron la Keller KN110-8, la Motomel B110 y la Corven Energy 110, que volvió a consolidarse entre las cinco más elegidas.

El sector completó el top ten con la Zanella ZB 110, la Mondial LD 110 Max, la Motomel S2 150, la Zanella ZB 110 RT y la Honda XR150L. El listado mostró que, pese a la baja general, la demanda se mantuvo concentrada en los modelos de menor cilindrada.