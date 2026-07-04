"Hacer América Grande Otra Vez": el saludo de Milei por el 4 de Julio

El Presidente publicó un mensaje por los 250 años de la independencia estadounidense, en el que destacó los principios de libertad, propiedad y democracia liberal que, según sostuvo, dieron origen a ese país.
El presidente Javier Milei felicitó a Estados Unidos por el 250° aniversario de su independencia y aprovechó la conmemoración para reivindicar los principios del liberalismo, destacar la relación entre ambos países y renovar su defensa de la libertad como eje de su proyecto político.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario utilizó la consigna "Hacer América Grande Otra Vez", una adaptación del histórico lema del presidente estadounidense Donald Trump, para saludar al pueblo norteamericano en el Día de la Independencia.
En su publicación, Milei sostuvo que el nacimiento de Estados Unidos estuvo basado en "una idea simple pero a la vez revolucionaria": que todas las personas "son iguales ante Dios" y poseen derechos naturales "inalienables a la vida, la libertad y la propiedad".
Según el Presidente, esos principios permitieron que Estados Unidos se transformara en una de las naciones más prósperas del mundo y en el "opuesto absoluto" de los países que, afirmó, adoptaron las ideas del comunismo.
"La prosperidad de los Estados Unidos es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos", expresó.
Milei vinculó además esos conceptos con la historia argentina al señalar que el país también fue fundado bajo los ideales de la democracia liberal y la protección de las libertades individuales.
"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos", afirmó, al tiempo que sostuvo que quienes rechazan esos principios "no pueden llamarse verdaderos patriotas".
En el tramo final de su mensaje, el jefe de Estado manifestó su deseo de que esos valores vuelvan a ocupar un lugar central en el continente y expresó su aspiración de que Estados Unidos continúe siendo "un faro de libertad en el norte", mientras Argentina recupere ese papel "en el sur".
"Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y confío en que sigan siendo un faro de libertad en el norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de libertad en el sur. ¡Feliz 4 de julio!", concluyó.
comentar