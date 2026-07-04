"Hacer América Grande Otra Vez": el saludo de Milei por el 4 de Julio

"La prosperidad de los Estados Unidos es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos", expresó.

Vínculo con la Argentina

Milei vinculó además esos conceptos con la historia argentina al señalar que el país también fue fundado bajo los ideales de la democracia liberal y la protección de las libertades individuales.

"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos", afirmó, al tiempo que sostuvo que quienes rechazan esos principios "no pueden llamarse verdaderos patriotas".

En el tramo final de su mensaje, el jefe de Estado manifestó su deseo de que esos valores vuelvan a ocupar un lugar central en el continente y expresó su aspiración de que Estados Unidos continúe siendo "un faro de libertad en el norte", mientras Argentina recupere ese papel "en el sur".

"Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y confío en que sigan siendo un faro de libertad en el norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de libertad en el sur. ¡Feliz 4 de julio!", concluyó.