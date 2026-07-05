Otro contingente de brigadistas argentinos viaja a Venezuela por el doble terremoto

El objetivo será dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que llegaron al país caribeño poco después de los sismos. Ya son casi 3.000 los muertos y más de 16.500 los heridos por el doble terremoto.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este domingo que un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hacia Venezuela "para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos" ocurridos hace más de una semana.
El contingente especializado se traslada con el objetivo de dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que vienen desarrollando tareas de búsqueda y salvamento en las áreas más críticas del territorio venezolano. "La respuesta argentina continúa en el terreno", destacó la funcionaria.
De acuerdo con la información provista por la cartera nacional, este despliegue de personal técnico resulta indispensable para mantener el ritmo de las operaciones de apoyo, considerando que desde hace unos días se encuentra un primer grupo de rescatistas que trabajan intensamente en el lugar del desastre.
Monteoliva precisó también que "la misión es coordinada por la @AFE_Arg, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional", garantizando de este modo el soporte logístico y operativo necesario para las brigadas de Córdoba y Santa Fe que intervienen en la emergencia.
El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana elevó a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que son concretamente 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que dejaron además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.
Las víctimas incluyen 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que informaron asimismo de que atendieron a 83.793 familias, rescataron a 6.462 personas, y repartieron más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.
Actualmente, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, que les han seguido cerca de 900 réplicas.
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