Otro contingente de brigadistas argentinos viaja a Venezuela por el doble terremoto

Nuevos binomios K9 argentinos parten hacia Venezuela junto a las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe, en el recambio de brigadas de la misión coordinada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad Nacional.



Entrenados para la búsqueda… pic.twitter.com/ccVHKh9Ayw — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) July 4, 2026

Venezuela: ya son casi 3.000 los muertos por el doble terremoto

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana elevó a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que son concretamente 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que dejaron además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.

Las víctimas incluyen 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que informaron asimismo de que atendieron a 83.793 familias, rescataron a 6.462 personas, y repartieron más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.

Actualmente, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, que les han seguido cerca de 900 réplicas.