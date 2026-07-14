La insólita celebración que terminó con una denuncia por maltrato animal

El conductor, integrante del Servicio Penitenciario de Mendoza, quedó bajo investigación por presunto maltrato animal y posibles infracciones de tránsito.
El festejo por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó envuelto en una fuerte polémica en Mendoza, más precisamente en el departamento de La Paz, donde un grupo de personas trasladó a una llama dentro de un automóvil, una escena que se viralizó en redes sociales y derivó en una denuncia por presunto maltrato animal.
Las imágenes muestran al animal viajando en un Volkswagen Bora, con la cabeza asomada por una de las ventanillas, mientras el vehículo circulaba entre bocinazos, música y los festejos de los hinchas tras la victoria frente a Suiza.
Lejos de ser tomada como una simple curiosidad, la situación motivó la intervención de las autoridades. Tras identificar al conductor, quien integra el Servicio Penitenciario de Mendoza, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició un sumario administrativo para determinar si incurrió en conductas incompatibles con la función pública y si durante el traslado se cometieron infracciones a la normativa de tránsito.
Además, se investigarán las condiciones en las que fue expuesto el animal, ya que el traslado en medio de una multitud, con ruidos intensos y un clima de celebración, podría configurar un caso de maltrato animal.
El director de Biodiversidad y Ecoparque Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y cuestionó el traslado. "Si bien es un animal doméstico, se trata de un maltrato animal. No se puede trasladar a una llama de esa manera; llevarla así es someterla a una situación de altísimo estrés", explicó.
El funcionario también aclaró que, aunque la llama no es una especie silvestre protegida en Argentina, su tenencia y cuidado están alcanzados por las normas generales de bienestar animal. "Si bien no es fauna silvestre y no es competencia del Ministerio de Ambiente, hay un evidente acto de crueldad animal", sostuvo.
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