La insólita celebración que terminó con una denuncia por maltrato animal

El director de Biodiversidad y Ecoparque Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y cuestionó el traslado. "Si bien es un animal doméstico, se trata de un maltrato animal. No se puede trasladar a una llama de esa manera; llevarla así es someterla a una situación de altísimo estrés", explicó.

El funcionario también aclaró que, aunque la llama no es una especie silvestre protegida en Argentina, su tenencia y cuidado están alcanzados por las normas generales de bienestar animal. "Si bien no es fauna silvestre y no es competencia del Ministerio de Ambiente, hay un evidente acto de crueldad animal", sostuvo.