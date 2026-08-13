La Justicia ordenó embargar por casi $ 1.500 millones las cuentas de Flybondi

Se debe a las deudas que mantiene con el Estado, y en medio del reclamo del pago de las indemnizaciones de más de 700 trabajadores
Un nuevo capitulo se abrió sobre el cierre de la aerolínea “low-cost” Flybondi a partir de que la justicia ordenara embargar sus cuentas bancarias por casi $ 1.500 millones a raíz de un pedido que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por deudas que la compañía acumula con el fisco.
Las medidas fueron dispuestas por los juzgados federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias de Ejecuciones N°1, 2 y 4, y no implican la suspensión de las operaciones de la aerolínea, sino cautelares dentro de una ejecución fiscal destinada a asegurar el cobro, inormaron fuentes judiciales.
Según se desprende de la información cargada en los expedientes, el mayor concepto que Flybondi le adeuda a ARCA es en retención de ganancias por $ 915 millones, sumado a $ 207 millones en retención de IVA y $ 133 millones en bienes personales, un total de $ 1.256,4 millones.
Si a ese monto, se le agrega el 15% que le reclamó ARCA en concepto de intereses y costas hasta la fecha del pago definitivo, la cifra supera los $ 1.444,9 millones
A este reclamo del organismo se da en medio del reclamo del pago de las indemnizaciones de más de 700 extrabajadores, junto con los pedidos de quiebra.
El organismo argumentó que el incumplimiento de la empresa hacía necesario adoptar medidas cautelares para asegurar las rentas del Estado y el cobro de las sumas adeudadas. Al respecto, solicitó que el embargo alcance a cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas de títulos, cajas de seguridad y cualquier otro fondo o valor del que Flybondi sea titular o cotitular.
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