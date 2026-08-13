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La Justicia ordenó embargar por casi $ 1.500 millones las cuentas de Flybondi

Se debe a las deudas que mantiene con el Estado, y en medio del reclamo del pago de las indemnizaciones de más de 700 trabajadores

Un nuevo capitulo se abrió sobre el cierre de la aerolínea “low-cost” Flybondi a partir de que la justicia ordenara embargar sus cuentas bancarias por casi $ 1.500 millones a raíz de un pedido que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por deudas que la compañía acumula con el fisco.

Las medidas fueron dispuestas por los juzgados federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias de Ejecuciones N°1, 2 y 4, y no implican la suspensión de las operaciones de la aerolínea, sino cautelares dentro de una ejecución fiscal destinada a asegurar el cobro, inormaron fuentes judiciales.

Según se desprende de la información cargada en los expedientes, el mayor concepto que Flybondi le adeuda a ARCA es en retención de ganancias por $ 915 millones, sumado a $ 207 millones en retención de IVA y $ 133 millones en bienes personales, un total de $ 1.256,4 millones.

Si a ese monto, se le agrega el 15% que le reclamó ARCA en concepto de intereses y costas hasta la fecha del pago definitivo, la cifra supera los $ 1.444,9 millones

A este reclamo del organismo se da en medio del reclamo del pago de las indemnizaciones de más de 700 extrabajadores, junto con los pedidos de quiebra.

ADEMÁS: Extrabajadores de Flybondi reclamaron por el pago de indemnizaciones

El organismo argumentó que el incumplimiento de la empresa hacía necesario adoptar medidas cautelares para asegurar las rentas del Estado y el cobro de las sumas adeudadas. Al respecto, solicitó que el embargo alcance a cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas de títulos, cajas de seguridad y cualquier otro fondo o valor del que Flybondi sea titular o cotitular.

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