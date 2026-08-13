La Justicia ordenó embargar por casi $ 1.500 millones las cuentas de Flybondi

A este reclamo del organismo se da en medio del reclamo del pago de las indemnizaciones de más de 700 extrabajadores, junto con los pedidos de quiebra.

El organismo argumentó que el incumplimiento de la empresa hacía necesario adoptar medidas cautelares para asegurar las rentas del Estado y el cobro de las sumas adeudadas. Al respecto, solicitó que el embargo alcance a cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas de títulos, cajas de seguridad y cualquier otro fondo o valor del que Flybondi sea titular o cotitular.