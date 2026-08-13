El tiempo en el AMBA para este jueves 13 de agosto

En la región central del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires se esperan temperaturas frescas, con máximas de entre 11°C y 18°C y mínimas que podrían ubicarse entre 1°C y 9°C. En algunas áreas habrá cielo nublado y posibilidad de precipitaciones. En Mendoza, San Juan, La Rioja se mantendrán las temperaturas bajas, con máximas de entre 11°C y 16°C y mínimas cercanas a los 1°C y 3°C. El cielo estará entre parcialmente nublado y nublado.

La zona del Litoral tendrá temperaturas más moderadas, con máximas que alcanzarán los 20°C y mínimas de entre 10°C y 13°C. Se esperan condiciones de nubosidad y lluvias en algunos sectores.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. Las temperaturas máximas estarán entre los 5°C y 6°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los -2°C. En el extremo sur se esperan jornadas frías, con nubosidad variable.