"Nos trataron como criminales": habló la argentina liberada tras un mes detenida por el ICE

Según explicaron las autoridades, Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero su visa había vencido. La argentina sostuvo que se encontraba atravesando un proceso para regularizar su situación migratoria, aunque las autoridades indicaron que ese trámite no impedía que fuera detenida.

Desde entonces, permaneció bajo custodia y fue trasladada entre distintos estados, mientras su pareja, Steven Melchiorre, intentaba conseguir su liberación. La comunicación con el exterior fue limitada y la situación generó preocupación entre sus familiares, amigos y otras personas que siguieron su caso.

Finalmente, un juez le concedió la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares. Tras completar los trámites correspondientes, Lick salió del centro de detención y pasó una noche en un hotel de El Paso, Texas, antes de emprender el regreso hacia Filadelfia, donde reside desde 2024.

Melchiorre confirmó la liberación a través de las redes sociales y expresó su alivio después de semanas de incertidumbre. “Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”, escribió.

El caso migratorio, sin embargo, todavía no terminó. La liberación le permite continuar el proceso en libertad, por lo que deberá seguir adelante con los trámites destinados a regularizar su permanencia en Estados Unidos.