"Nos trataron como criminales": habló la argentina liberada tras un mes detenida por el ICE

Iliana Lick fue liberada tras pagar una fianza de 10.000 dólares y contó cómo vivió su detención un Estados Unidos cada vez más hostil con los inmigrantes.
Iliana Noeli Lick, la argentina de 30 años que permaneció casi un mes detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), recuperó su libertad y habló sobre los días que pasó bajo custodia. “Fuimos tratados como criminales y eso no está bien”, sostuvo la joven, quien aseguró que todavía se encuentra procesando todo lo ocurrido.
“Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando, y que estarán ahí para mí, aquí en Estados Unidos y en Argentina también”, expresó Lick en declaraciones a medios estadounidenses. También reconoció que se encuentra “en shock” y cansada después de las semanas que pasó detenida y de los distintos traslados que atravesó.
La joven destacó especialmente el vínculo que generó con otras personas detenidas. “Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos”, contó. Y remarcó: “Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores, y no se merecen esto”.
El caso comenzó el 11 de julio, cuando Lick se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia para viajar hacia Kansas City junto a un grupo de amigos. El objetivo era asistir a un partido de la Selección argentina durante el Mundial 2026. Sin embargo, antes de abordar el avión fue detenida por las autoridades migratorias estadounidenses.
Según explicaron las autoridades, Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero su visa había vencido. La argentina sostuvo que se encontraba atravesando un proceso para regularizar su situación migratoria, aunque las autoridades indicaron que ese trámite no impedía que fuera detenida.
Desde entonces, permaneció bajo custodia y fue trasladada entre distintos estados, mientras su pareja, Steven Melchiorre, intentaba conseguir su liberación. La comunicación con el exterior fue limitada y la situación generó preocupación entre sus familiares, amigos y otras personas que siguieron su caso.
Finalmente, un juez le concedió la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares. Tras completar los trámites correspondientes, Lick salió del centro de detención y pasó una noche en un hotel de El Paso, Texas, antes de emprender el regreso hacia Filadelfia, donde reside desde 2024.
Melchiorre confirmó la liberación a través de las redes sociales y expresó su alivio después de semanas de incertidumbre. “Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”, escribió.
El caso migratorio, sin embargo, todavía no terminó. La liberación le permite continuar el proceso en libertad, por lo que deberá seguir adelante con los trámites destinados a regularizar su permanencia en Estados Unidos.
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