La Noche de los Shoppings 2025: cuáles son los centros comerciales que se adhieren

abasto-3

Los shoppings que estarán abiertos hasta las 4 de la madrugada del miércoles 24 son:

Abasto Shopping

Alcorta Shopping

Alto Avellaneda

Alto Comahue

Alto Noa

Alto Palermo

Córdoba Shopping

Distrito Arcos

Dot Baires Shopping

Mendoza Shopping

Alto Rosario

Patio Bullrich

Ribera Shopping

Soleil Premium Outlet

Terrazas de Mayo

Estos puntos de compra van a ofrecer hasta 50% de descuento en marcas seleccionadas durante toda la jornada. También habrá promociones con distintas entidades bancarias: