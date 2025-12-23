General |
La Noche de los Shoppings 2025: cuáles son los centros comerciales que se adhieren
Este martes 23 de diciembre, quince shoppings tendrán una jornada extendida que contará con muchos beneficios y descuentos.
Este martes 23 de diciembre se llevará a cabo La Noche de los Shoppings 2025 en la que quince centros comerciales estarán abiertos en horarios especiales ofreciendo muchas ofertas y descuentos.
Los shoppings que estarán abiertos hasta las 4 de la madrugada del miércoles 24 son:
- Abasto Shopping
- Alcorta Shopping
- Alto Avellaneda
- Alto Comahue
- Alto Noa
- Alto Palermo
- Córdoba Shopping
- Distrito Arcos
- Dot Baires Shopping
- Mendoza Shopping
- Alto Rosario
- Patio Bullrich
- Ribera Shopping
- Soleil Premium Outlet
- Terrazas de Mayo
Estos puntos de compra van a ofrecer hasta 50% de descuento en marcas seleccionadas durante toda la jornada. También habrá promociones con distintas entidades bancarias:
- Banco Galicia: 20% de ahorro y seis cuotas sin interés. Los usuarios de la categoría Eminent acceden a un descuento del 30%.
- Santander: 25% general y 30% para clientes Select, con un plazo de hasta nueve cuotas.
- MODO: 10% de descuento adicional a las promociones vigentes de los bancos participantes.
- Banco Macro: 20% de descuento sin tope junto con 12 cuotas sin interés.
- Banco Provincia: 20% de descuento y tres cuotas sin interés.
- ICBC: entre el 10% y el 40% según el tipo de producto, hasta seis cuotas.
- Naranja X: 30% de descuento mediante el Plan Z y cuotas sin cargo en predios como Abasto Shopping y Alto Avellaneda.
