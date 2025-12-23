General |

La Noche de los Shoppings 2025: cuáles son los centros comerciales que se adhieren

Este martes 23 de diciembre, quince shoppings tendrán una jornada extendida que contará con muchos beneficios y descuentos.

Este martes 23 de diciembre se llevará a cabo La Noche de los Shoppings 2025 en la que quince centros comerciales estarán abiertos en horarios especiales ofreciendo muchas ofertas y descuentos.

Los shoppings que estarán abiertos hasta las 4 de la madrugada del miércoles 24 son:

  • Abasto Shopping
  • Alcorta Shopping
  • Alto Avellaneda
  • Alto Comahue
  • Alto Noa
  • Alto Palermo
  • Córdoba Shopping
  • Distrito Arcos
  • Dot Baires Shopping
  • Mendoza Shopping
  • Alto Rosario
  • Patio Bullrich
  • Ribera Shopping
  • Soleil Premium Outlet
  • Terrazas de Mayo

Estos puntos de compra van a ofrecer hasta 50% de descuento en marcas seleccionadas durante toda la jornada. También habrá promociones con distintas entidades bancarias:

  • Banco Galicia: 20% de ahorro y seis cuotas sin interés. Los usuarios de la categoría Eminent acceden a un descuento del 30%.
  • Santander: 25% general y 30% para clientes Select, con un plazo de hasta nueve cuotas.
  • MODO: 10% de descuento adicional a las promociones vigentes de los bancos participantes.
  • Banco Macro: 20% de descuento sin tope junto con 12 cuotas sin interés.
  • Banco Provincia: 20% de descuento y tres cuotas sin interés.
  • ICBC: entre el 10% y el 40% según el tipo de producto, hasta seis cuotas.
  • Naranja X: 30% de descuento mediante el Plan Z y cuotas sin cargo en predios como Abasto Shopping y Alto Avellaneda.

