La tarjeta SUBE tendrá una interrupción de 12 horas durante la madrugada y la mañana del domingo 22 de noviembre.
Los pasajeros podrán utilizar sus tarjetas SUBE siempre que cuenten con saldo suficiente antes del inicio del corte.
El sistema interrumpirá las recargas, consultas y acreditaciones de saldo entre la medianoche y el mediodía del domingo. Los colectivos y subtes funcionarán con normalidad.
La tarjeta SUBE tendrá una interrupción programada de 12 horas durante la madrugada y la mañana del domingo, por tareas de actualización y mantenimiento del sistema. Durante ese período, los usuarios no podrán cargar ni acreditar saldo, consultar sus movimientos o utilizar los principales canales digitales del servicio.
Sin embargo, la medida no afectará el funcionamiento de los colectivos ni de los subtes. El transporte público circulará con normalidad y quienes tengan crédito suficiente en sus tarjetas podrán viajar como cualquier otro día. También estarán disponibles otros medios de pago electrónicos.
El corte comenzará a las 00 del domingo 22 de noviembre y se extenderá hasta las 12 del mediodía. Según el cronograma informado, la interrupción responde a trabajos técnicos destinados a actualizar y optimizar las plataformas del sistema.
Durante esas 12 horas quedarán suspendidas distintas operaciones: no se podrán realizar recargas presenciales ni virtuales, acreditar dinero comprado previamente ni consultar el saldo a través de los canales oficiales.
También permanecerán fuera de servicio la aplicación SUBE, la página web y la línea telefónica de atención al usuario. A su vez, dejará de funcionar temporalmente Cuándo SUBO, la aplicación que permite conocer la ubicación de los colectivos y seguir sus recorridos en tiempo real.
Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros revisar cuánto dinero tienen disponible y anticipar las recargas antes de la medianoche del sábado. El saldo máximo permitido en la tarjeta es de $40.000.
Aunque no se podrán realizar operaciones vinculadas con la carga de saldo, los servicios de transporte continuarán funcionando. Para viajar con la tarjeta SUBE física o digital será necesario contar con crédito suficiente antes del inicio del mantenimiento.
Además, los pasajeros tendrán alternativas para abonar directamente en las validadoras de los colectivos y los molinetes de los subtes.
Entre los medios de pago habilitados se encuentran las tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard que cuenten con tecnología sin contacto. También se podrán utilizar celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC, siempre que estén vinculados a una tarjeta bancaria compatible.
Otra opción serán los códigos QR a través de las billeteras digitales habilitadas para pagar el transporte público.
El sistema tiene previsto restablecer sus operaciones a partir de las 12 del domingo cuando volverán a estar disponibles las recargas presenciales en los Puntos SUBE y Centros de Atención del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
También se reactivarán las operaciones a través de la aplicación SUBE, el homebanking, los cajeros automáticos y las billeteras virtuales.
Quienes hayan comprado saldo de manera electrónica y todavía no lo hayan acreditado podrán hacerlo una vez finalizado el mantenimiento. Para eso, tendrán la posibilidad de utilizar una Terminal Automática, la función Carga a Bordo en los colectivos habilitados o un teléfono celular con sistema Android 6 o superior y tecnología NFC.
La interrupción afectará temporalmente las gestiones del sistema, pero no impedirá el funcionamiento habitual del transporte público durante el domingo.
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