También permanecerán fuera de servicio la aplicación SUBE, la página web y la línea telefónica de atención al usuario. A su vez, dejará de funcionar temporalmente Cuándo SUBO, la aplicación que permite conocer la ubicación de los colectivos y seguir sus recorridos en tiempo real.

Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros revisar cuánto dinero tienen disponible y anticipar las recargas antes de la medianoche del sábado. El saldo máximo permitido en la tarjeta es de $40.000.

Los pasajeros podrán utilizar sus tarjetas SUBE siempre que cuenten con saldo suficiente antes del inicio del corte.

Aunque no se podrán realizar operaciones vinculadas con la carga de saldo, los servicios de transporte continuarán funcionando. Para viajar con la tarjeta SUBE física o digital será necesario contar con crédito suficiente antes del inicio del mantenimiento.

Además, los pasajeros tendrán alternativas para abonar directamente en las validadoras de los colectivos y los molinetes de los subtes.

Entre los medios de pago habilitados se encuentran las tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard que cuenten con tecnología sin contacto. También se podrán utilizar celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC, siempre que estén vinculados a una tarjeta bancaria compatible.

Otra opción serán los códigos QR a través de las billeteras digitales habilitadas para pagar el transporte público.

El mantenimiento del sistema comenzará a las 00 del domingo y se extenderá hasta el mediodía.

El sistema tiene previsto restablecer sus operaciones a partir de las 12 del domingo cuando volverán a estar disponibles las recargas presenciales en los Puntos SUBE y Centros de Atención del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

También se reactivarán las operaciones a través de la aplicación SUBE, el homebanking, los cajeros automáticos y las billeteras virtuales.

Quienes hayan comprado saldo de manera electrónica y todavía no lo hayan acreditado podrán hacerlo una vez finalizado el mantenimiento. Para eso, tendrán la posibilidad de utilizar una Terminal Automática, la función Carga a Bordo en los colectivos habilitados o un teléfono celular con sistema Android 6 o superior y tecnología NFC.

La interrupción afectará temporalmente las gestiones del sistema, pero no impedirá el funcionamiento habitual del transporte público durante el domingo.