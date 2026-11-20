En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades.

Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos.

El relevamiento oficial del suceso

La explosión del caño de gas conmocionó a Remedios de Escalada.

De acuerdo con el relevamiento oficial, los servicios de emergencia municipales trasladaron a 30 personas heridas. El reporte consignó, además, una víctima fatal constatada en el lugar, mientras que el comunicado de Edenor hizo referencia al fallecimiento de dos personas.

La información recabada por el Municipio indica que en la zona trabajaba Exgadet, una empresa tercerizada contratada por MetroGAS para realizar tareas de renovación de redes. Durante una maniobra con una máquina tuneladora, los operarios dañaron un caño de la red de distribución de gas natural.

Según declaraciones del vocero de MetroGAS citadas en el informe municipal, la rotura del conducto ocurrió a las 9:44, más de una hora antes de la explosión. La comuna señaló que, tras el daño, los trabajadores dieron aviso al servicio interno de emergencias de la distribuidora, en lugar de comunicarse con los servicios públicos y activar el protocolo correspondiente.

Desde el Municipio sostuvieron que esa decisión hizo perder un tiempo clave para evacuar a los vecinos de la zona antes de que se produjera la explosión.