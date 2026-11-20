La empresa señaló que la operación de compra de la participación de YPF aún no se concretó y se refirió al incidente que dejó dos muertos, y 30 heridos
La empresa de distribución de energía eléctrica, Edenor, aclaró que todavía no tomó el control de MetroGAS, luego de la explosión ocurrida el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús. La compañía informó que la operación por la cual YPF le transferirá su participación en la distribuidora de gas natural aún no se concretó y que la administración, gestión y operación continúan a cargo de las actuales autoridades.
En un comunicado de prensa, Edenor expresó sus condolencias a las familias de las dos personas fallecidas y manifestó su acompañamiento a los heridos. La empresa también remarcó que no participa de las decisiones ni de las actividades operativas de MetroGAS.
La explosión se produjo en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Según el reporte del Municipio de Lanús, la alerta ingresó a las 10.52 a través del Sistema de Emergencias Municipal, lo que activó el protocolo correspondiente y movilizó a personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad.
En relación con el incidente ocurrido el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS S.A., Edenor informa que la operación de compraventa por la cual YPF S.A. transferirá a Edenor su participación en MetroGAS S.A. aún no se ha concretado.
En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades.
Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos.
De acuerdo con el relevamiento oficial, los servicios de emergencia municipales trasladaron a 30 personas heridas. El reporte consignó, además, una víctima fatal constatada en el lugar, mientras que el comunicado de Edenor hizo referencia al fallecimiento de dos personas.
La información recabada por el Municipio indica que en la zona trabajaba Exgadet, una empresa tercerizada contratada por MetroGAS para realizar tareas de renovación de redes. Durante una maniobra con una máquina tuneladora, los operarios dañaron un caño de la red de distribución de gas natural.
Según declaraciones del vocero de MetroGAS citadas en el informe municipal, la rotura del conducto ocurrió a las 9:44, más de una hora antes de la explosión. La comuna señaló que, tras el daño, los trabajadores dieron aviso al servicio interno de emergencias de la distribuidora, en lugar de comunicarse con los servicios públicos y activar el protocolo correspondiente.
Desde el Municipio sostuvieron que esa decisión hizo perder un tiempo clave para evacuar a los vecinos de la zona antes de que se produjera la explosión.
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