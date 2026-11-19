- "Áreas de Reserva para Expansión Productiva": los propietarios podrán conservar los usos legítimos existentes, dentro de las condiciones que fija la ley.

Energía y alimentos, con planificación

Debido al desarrollo económico y demográfico de Neuquén, se genera presión sobre las tierras rurales, tanto por la expansión urbana como por la instalación de actividades ajenas a la producción primaria. Por ello, la ley ordena ese crecimiento: fija dónde se producen alimentos y garantiza que esos suelos -y la infraestructura de riego que los sostiene-, no se pierdan.

Con esta herramienta -indicaron voceros parlamentarios-, "la provincia busca demostrar que el desarrollo energético y la producción de alimentos pueden convivir cuando hay planificación territorial".

Previsibilidad para invertir

Las autoridades neuquinas remarcaron que ·la producción agropecuaria exige inversiones de largo plazo ya que una plantación frutal recién comienza a cosecharse al quinto o sexto año. Sin reglas claras sobre el uso del suelo -indicaron-, ese horizonte se vuelve incierto. La ley apunta a dar seguridad jurídica a productores e inversores, incluidos los nuevos proyectos de invernaderos e hidroponía que buscan radicarse en la provincia".

Reclamo histórico de los productores y modelo para el resto del país

Federico Rozza, presidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre, recordó que la Ley de Protección de tierras productivas es un pedido de larga data: "Siempre solicitamos que se nos dé seguridad jurídica a los productores". El dirigente destacó además que el beneficio alcanza también al Estado y que la convivencia entre la producción y Vaca Muerta es posible con planificación.

Además, la iniciativa neuquina -indicaron- despertó el interés en la región: la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén trabaja en un proyecto similar para la provincia de Río Negro, adaptado a sus necesidades y características.