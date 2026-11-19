Es la primera provincia que aprueba ese tipo de norma. La nueva ley crea una zonificación para resguardar los suelos bajo riego frente al avance urbano y de actividades ajenas a la producción.
Neuquén se convirtió en la primera provincia argentina en contar con una ley que protege de manera específica los suelos destinados a la producción agropecuaria luego de que la Legislatura neuquina aprobara este jueves la iniciativa con 26 votos afirmativos y 2 negativos, con el respaldo tanto del oficialismo y como de la oposición.
El proyecto fue presentado por el gobernador Rolando Figueroa en la apertura del período de sesiones ordinarias y su tratamiento contó con la presencia del secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeau.
La norma crea una zonificación destinada a resguardar las áreas agrícolas y evitar la fragmentación de los terrenos productivos. Para eso define dos categorías:
- "Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas": deberán mantener su función agropecuaria, la continuidad del suelo agrícola y la capacidad operativa de los sistemas de riego y drenaje.
- "Áreas de Reserva para Expansión Productiva": los propietarios podrán conservar los usos legítimos existentes, dentro de las condiciones que fija la ley.
Debido al desarrollo económico y demográfico de Neuquén, se genera presión sobre las tierras rurales, tanto por la expansión urbana como por la instalación de actividades ajenas a la producción primaria. Por ello, la ley ordena ese crecimiento: fija dónde se producen alimentos y garantiza que esos suelos -y la infraestructura de riego que los sostiene-, no se pierdan.
Con esta herramienta -indicaron voceros parlamentarios-, "la provincia busca demostrar que el desarrollo energético y la producción de alimentos pueden convivir cuando hay planificación territorial".
Las autoridades neuquinas remarcaron que ·la producción agropecuaria exige inversiones de largo plazo ya que una plantación frutal recién comienza a cosecharse al quinto o sexto año. Sin reglas claras sobre el uso del suelo -indicaron-, ese horizonte se vuelve incierto. La ley apunta a dar seguridad jurídica a productores e inversores, incluidos los nuevos proyectos de invernaderos e hidroponía que buscan radicarse en la provincia".
Federico Rozza, presidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre, recordó que la Ley de Protección de tierras productivas es un pedido de larga data: "Siempre solicitamos que se nos dé seguridad jurídica a los productores". El dirigente destacó además que el beneficio alcanza también al Estado y que la convivencia entre la producción y Vaca Muerta es posible con planificación.
Además, la iniciativa neuquina -indicaron- despertó el interés en la región: la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén trabaja en un proyecto similar para la provincia de Río Negro, adaptado a sus necesidades y características.