El Municipio presentó un proyecto ante la Legislatura bonaerense para asistir a los damnificados y solicitó exenciones impositivas para los vecinos y comerciantes afectados.

El Municipio de Lanús presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para establecer el Estado de Emergencia en el distrito, con el propósito de brindar asistencia a las personas afectadas por la explosión fatal registrada hace una semana en Remedios de Escalada.