El Municipio presentó un proyecto ante la Legislatura bonaerense para asistir a los damnificados y solicitó exenciones impositivas para los vecinos y comerciantes afectados.
El Municipio de Lanús presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para establecer el Estado de Emergencia en el distrito, con el propósito de brindar asistencia a las personas afectadas por la explosión fatal registrada hace una semana en Remedios de Escalada.
Según se informó mediante un comunicado oficial, la iniciativa propone declarar por un plazo de 180 días la emergencia social, habitacional, patrimonial, económica, comercial, alimentaria, ambiental y urbana, además de contemplar la situación de la infraestructura del servicio público de gas en el partido.
La medida apunta a “asistir a las y los afectados por el siniestro” ocurrido el pasado 13 de noviembre en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad de Remedios de Escalada.
Por otra parte, el Ejecutivo municipal solicitó que los vecinos y comerciantes damnificados queden exentos del pago de distintas obligaciones tributarias, entre ellas los impuestos inmobiliarios, automotores e Ingresos Brutos, entre otros.
La presentación se realizó luego de que el Municipio dispusiera 72 horas de duelo en homenaje a las dos personas que murieron como consecuencia de la explosión. El hecho permanece bajo investigación judicial.
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