La venta de motos 0 km superó las 80.000 unidades en abril

El mercado creció más de 50% interanual y mantiene un fuerte impulso, sostenido por la financiación y la demanda de modelos económicos.
El mercado de motos 0 km volvió a mostrar cifras récord en abril, con 80.737 unidades patentadas y un crecimiento interanual del 51,5%, según datos de ACARA. Aunque se registró una leve baja frente a marzo, el nivel de ventas se mantiene en máximos históricos. El sector consolida así uno de los mejores momentos de los últimos años.
El incremento interanual implicó 27.461 unidades más que en abril de 2025, cuando se habían registrado 53.276 motos. En la comparación mensual, la cifra quedó apenas por debajo de marzo, que había alcanzado 81.551 operaciones. Pese a la baja puntual, el volumen sigue por encima de las 80.000 unidades mensuales.
En el acumulado del primer cuatrimestre, el sector alcanzó 301.962 patentamientos, lo que representa un crecimiento del 47,5% frente al mismo período del año pasado. Desde ACARA destacaron que marzo y abril fueron los dos meses con mayor nivel de ventas desde que existen registros.
El presidente de la entidad, Sebastián Beato, explicó que el crecimiento está impulsado por el acceso a financiación y la demanda de modelos de baja cilindrada. “Cada vez más gente se suma a la movilidad con unidades básicas”, afirmó, y remarcó que la continuidad del fenómeno dependerá de la evolución de las tasas de interés. El financiamiento aparece como el factor clave del boom.
En cuanto a marcas y modelos, Honda se mantuvo como líder en ventas, seguida por Gilera y Motomel, con cambios en las posiciones respecto al mes anterior. Entre los modelos más patentados, la Gilera Smash encabezó el ranking, seguida de cerca por la Keller KN 110-8, mientras que la histórica Honda Wave quedó en tercer lugar. El ranking reflejó una mayor competencia en los segmentos más accesibles del mercado.
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