La venta de motos 0 km superó las 80.000 unidades en abril

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, explicó que el crecimiento está impulsado por el acceso a financiación y la demanda de modelos de baja cilindrada. “Cada vez más gente se suma a la movilidad con unidades básicas”, afirmó, y remarcó que la continuidad del fenómeno dependerá de la evolución de las tasas de interés. El financiamiento aparece como el factor clave del boom.