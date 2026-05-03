Choque frontal en Tornquist: cuatro muertos y tres heridos en la ruta 76

Las víctimas

En el Ford Focus viajaban Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, y Griselda Buchanan, también de 47. Ambos resultaron heridos y fueron derivados al hospital local para recibir asistencia.

El Citroën C3 era conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, quien también sufrió lesiones y fue trasladado al mismo centro de salud.

En ese vehículo viajaban además Talía Araceli Mansilla, de 29 años; María de los Milagros Chirinos, de 28; Laura Camila Díaz Sandoval, de 26; y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31. Los cuatro murieron como consecuencia del impacto. Las tres mujeres fallecieron en el lugar del accidente, mientras que Quaglio murió horas después en el hospital.

Tras el siniestro se desplegó un amplio operativo de emergencia. En la zona trabajaron dotaciones de bomberos, efectivos de la policía comunal, ambulancias, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, que asistieron a las víctimas y organizaron la circulación vehicular.

Mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias, la ruta permaneció parcialmente habilitada con un solo carril. La circulación fue regulada de manera provisoria hasta la llegada de la Policía Científica.

Los peritos realizaron relevamientos en el lugar para intentar reconstruir la mecánica del choque. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan determinar cómo se produjo el impacto y establecer eventuales responsabilidades.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores aparecen la posible incidencia de la velocidad, el estado de la calzada y la visibilidad al momento del accidente. Por ahora, no se informó oficialmente cuál habría sido la causa que desencadenó la tragedia.