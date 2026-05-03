Choque frontal en Tornquist: cuatro muertos y tres heridos en la ruta 76

El choque ocurrió en el paraje Abra de la Ventana, sobre la ruta provincial 76. Un Ford Focus y un Citroën C3 colisionaron de frente.
Cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas este domingo por la mañana tras un choque frontal entre dos autos sobre la ruta provincial 76, en el partido bonaerense de Tornquist. El hecho ocurrió cerca de las 7.30, a la altura del paraje conocido como Abra de la Ventana, una zona de curvas y de circulación frecuente durante los fines de semana.
Por causas que todavía son materia de investigación, un Ford Focus y un Citroën C3 impactaron de frente. Como consecuencia de la violencia de la colisión, uno de los vehículos terminó sobre la banquina, mientras que el otro quedó detenido sobre la cinta asfáltica.
Según informaron medios locales, tres de los ocupantes fallecieron en el lugar. Una cuarta víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital Municipal de Tornquist, donde murió poco después. Además, otras tres personas sufrieron heridas de distinta consideración y permanecían bajo atención médica.
En el Ford Focus viajaban Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, y Griselda Buchanan, también de 47. Ambos resultaron heridos y fueron derivados al hospital local para recibir asistencia.
El Citroën C3 era conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, quien también sufrió lesiones y fue trasladado al mismo centro de salud.
En ese vehículo viajaban además Talía Araceli Mansilla, de 29 años; María de los Milagros Chirinos, de 28; Laura Camila Díaz Sandoval, de 26; y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31. Los cuatro murieron como consecuencia del impacto. Las tres mujeres fallecieron en el lugar del accidente, mientras que Quaglio murió horas después en el hospital.
Tras el siniestro se desplegó un amplio operativo de emergencia. En la zona trabajaron dotaciones de bomberos, efectivos de la policía comunal, ambulancias, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, que asistieron a las víctimas y organizaron la circulación vehicular.
Mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias, la ruta permaneció parcialmente habilitada con un solo carril. La circulación fue regulada de manera provisoria hasta la llegada de la Policía Científica.
Los peritos realizaron relevamientos en el lugar para intentar reconstruir la mecánica del choque. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan determinar cómo se produjo el impacto y establecer eventuales responsabilidades.
Entre las hipótesis que analizan los investigadores aparecen la posible incidencia de la velocidad, el estado de la calzada y la visibilidad al momento del accidente. Por ahora, no se informó oficialmente cuál habría sido la causa que desencadenó la tragedia.
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