Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia

El primer caso

Según la información difundida, el primer caso correspondió a un hombre de 70 años que comenzó a presentar síntomas durante el viaje y murió a bordo. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico de ultramar ubicado en el Atlántico sur.

Poco después, su esposa, de 69 años, también presentó un cuadro compatible con la enfermedad. La mujer fue evacuada en estado crítico hacia Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo. Las autoridades sanitarias no informaron oficialmente la nacionalidad de ambos pacientes, aunque fuentes vinculadas al caso indicaron que se trataría de una pareja de origen neerlandés.

El tercer paciente afectado es un ciudadano británico de 69 años que también fue trasladado a Sudáfrica y permanece internado en cuidados intensivos. Otra de las muertes reportadas ocurrió a bordo del barco y, de acuerdo con la información disponible, el cuerpo seguía en la embarcación mientras continuaban las evaluaciones sanitarias.

La OMS investiga y coordina con los países

La OMS indicó que se mantiene en coordinación con los gobiernos involucrados y con la empresa operadora para organizar eventuales evacuaciones médicas y definir el tratamiento de los casos sospechosos. Al mismo tiempo, las autoridades analizan la necesidad de aislar a otros dos pasajeros que presentan síntomas y que podrían ser hospitalizados una vez que el crucero llegue a Cabo Verde.

De acuerdo con plataformas de seguimiento marítimo, el MV Hondius se encontraba este domingo en las proximidades del puerto de Praia. Mientras tanto, persistían las discusiones sobre el destino inmediato del buque, cuyo itinerario original contemplaba continuar viaje hacia las Islas Canarias, en España.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una familia de virus que se transmite principalmente a las personas por contacto con roedores infectados, sus excrementos, la orina, las mordeduras o por inhalación de partículas contaminadas en el ambiente. En la mayoría de los casos, la infección puede derivar en un síndrome respiratorio severo que requiere atención hospitalaria intensiva.

Aunque la transmisión entre personas es considerada infrecuente, la OMS recordó que existen antecedentes documentados. Por ese motivo, el contexto de un viaje prolongado en espacios compartidos y con circulación constante de pasajeros y tripulantes elevó la preocupación de las autoridades sanitarias.

Hasta el momento, Oceanwide Expeditions no difundió declaraciones públicas sobre lo ocurrido. La prioridad, según los organismos internacionales, es contener el brote, monitorear a los pasajeros y reducir el riesgo de nuevos contagios en una travesía que, por sus características y por el aislamiento geográfico, convirtió a la emergencia sanitaria en un desafío logístico de escala internacional.