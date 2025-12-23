Las 10 mejores películas para ver en Navidad según la Inteligencia Artificial

1) Mi Pobre Angelito (Home Alone, 1990)

image

Sinopsis: Kevin McCallister, un niño de 8 años, es olvidado por su familia durante las vacaciones de Navidad y debe defender su hogar de dos torpes ladrones utilizando ingeniosos artilugios y trampas.

Dónde ver: Disponible en Disney+ (tanto la 1 como la 2 suelen estar ahí en la temporada navideña).

2) El Grinch (How the Grinch Stole Christmas, 2000)

image

Sinopsis: El Grinch, un ser gruñón que vive aislado, decide arruinar la Navidad de los habitantes del alegre pueblo de Whoville, pero un encuentro inesperado puede cambiar su corazón.

Dónde ver: En plataformas como Prime Video y Max (HBO); también puede estar disponible en Peacock o al alquiler digital.

3) Milagro en la calle 34 (Miracle on 34th Street, 1947/1994)

image

Sinopsis: Un hombre mayor que afirma ser el verdadero Santa Claus se convierte en el Papá Noel de una gran tienda neoyorquina, lo que desata dudas, magia y un juicio que intenta probar su identidad.

Dónde ver: Suele estar en Disney+ durante la época navideña (puede haber varias versiones).

4) Cuento de Navidad (A Christmas Carol, 2009)

image

Sinopsis: Adaptación animada del clásico de Dickens: Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y gruñón, recibe la visita de tres fantasmas que lo llevan a reflexionar sobre su vida y el verdadero significado de la Navidad.

Dónde ver: Generalmente disponible en Disney+.

5) Realmente Amor (Love Actually, 2003)

image

Sinopsis: Varias historias de amor, humor y vínculos humanos se entrelazan en Londres poco antes de Navidad, mostrando distintas formas de amar y conectar.

Dónde ver: Suele estar en Prime Video o disponible para alquiler digital (Apple TV, Google Play, etc.).

6) El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas, 1993)

image

Sinopsis: Jack Skellington, rey de Halloween Town, descubre Christmas Town y decide apropiarse de la Navidad con resultados caóticos y musicales.

Dónde ver: Disponible en Disney+.

7) El Expreso Polar (The Polar Express, 2004)

image

Sinopsis: Un niño que empieza a dudar de la existencia de Santa embarca en un misterioso tren rumbo al Polo Norte la víspera de Navidad, viviendo una aventura mágica.

Dónde ver: En servicios como HBO Max, Disney+, o para alquiler digital (Prime Video, Apple TV, etc.).

8) El Regalo Prometido (Jingle All the Way, 1996)

image

Sinopsis: Un padre (Arnold Schwarzenegger) intenta conseguir el juguete más codiciado para su hijo el día antes de Navidad, enfrentándose a una odisea de tiendas y competencia.

Dónde ver: Puede estar en plataformas de alquiler digital o canales de cable según temporada navideña (a veces en TBS/TNT).

9) Duro de Matar (Die Hard, 1988)

image

Sinopsis: Durante una fiesta navideña en Los Ángeles, el detective John McClane se enfrenta a un grupo de terroristas para salvar a los rehenes —incluida su esposa— en un rascacielos. Aunque es una película de acción, se ambienta en Nochebuena, por eso muchos la consideran un clásico navideño.

Dónde ver: A menudo está disponible en Prime Video o en alquiler digital.

10) Elf (El elfo, 2003) (bonus clásico navideño)

image

Sinopsis: Buddy, un humano criado por elfos en el Polo Norte, viaja a Nueva York para encontrar a su padre biológico y contagiarle la alegría navideña con su inocencia y humor.

Dónde ver: Suele estar en servicios como HBO Max o plataformas de alquiler digital.