Milei intercambió mensajes con los obispos antes de Navidad

Esto ocurrió luego que referentes de la Iglesia nunca recibieron la respuesta del Presidente ante el pedido de audiencia del año pasado.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le transmitió el Presidente: “Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo".

La carta está firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, Presidente de la CEA, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y Vicepresidente 1º, César Fernández, obispo de Jujuy y vice 2º, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y Secretario General.

Los religiosos expresaron: “La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad. Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro".

La CEA manifestó: “En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Mientras que destacaron: “Asimismo, expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo".

“Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen, y confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad. Lo saludamos con estima y nuestros mejores deseos para esta Navidad", cierra el texto.

La respuesta de Milei

Milei les respondió a los obispos, en una carta: “Su excelencia reverendísima (en relación a Colombo). Agradezco sinceramente el saludo y los deseos que la Conferencia Episcopal Argentina ha tenido a bien hacerme llegar con motivo de la próxima celebración de la Navidad”.

El Presidente destacó: “Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común. Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Y sumó: “Aprecio la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, al que me comprometo a desarrollar a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho".

“Aprovecho esta oportunidad para expresar a usted y a todos los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina mis mejores deseos de una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, reiterando las seguridades de mi más alta consideración y estima”, cerró.