Las primeras imágenes de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

La llegada de Vito fue anunciada con una imagen íntima publicada por sus padres. El posteo incluyó un mensaje breve que rápidamente generó reacciones en redes.
La primera imagen de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se conoció este jueves y condensó en un solo gesto el inicio de una nueva etapa familiar, en la que se muestra a la periodista recostada en la camilla, sonriente, con el recién nacido sobre su pecho, junto al mandatario.
Jorge Macri aparece en la fotografía con vestimenta quirúrgica, acompañando el momento y sumándose al retrato familiar.
La publicación en redes sociales estuvo acompañada por un texto que sintetizó el momento: “¡Bienvenido Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!”. La reacción fue inmediata, con mensajes de felicitación de distintos ámbitos.
El nacimiento ocurrió en las primeras horas del jueves y marcó el cierre de una espera que ambos habían compartido públicamente en los días previos. En ese período, Ludueña había mostrado escenas cotidianas y de intimidad familiar, incluyendo una imagen junto a Macri que definió como la “última foto de dos”.
Semanas antes, la periodista había explicado que el nombre elegido no fue casual. Según contó, “Vito” está asociado a ideas de vida y protección, valores que consideró centrales al momento de pensar en su primer hijo.
La llegada del bebé también se inscribe en la historia de la pareja, que comenzó tras coincidir en un programa de televisión y se consolidó durante la pandemia. Desde entonces, ambos habían manifestado su intención de formar una familia.
Para Ludueña, se trata de su primer hijo. Para Macri, es una nueva experiencia como padre, ya que tiene tres hijos de una relación anterior.
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