Las primeras imágenes de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

maria-belen-luduena-y-jorge-macri-2230930 (1) La imagen llega tras días en los que María Belén Ludueña compartió la espera en redes.

Semanas antes, la periodista había explicado que el nombre elegido no fue casual. Según contó, “Vito” está asociado a ideas de vida y protección, valores que consideró centrales al momento de pensar en su primer hijo.

La llegada del bebé también se inscribe en la historia de la pareja, que comenzó tras coincidir en un programa de televisión y se consolidó durante la pandemia. Desde entonces, ambos habían manifestado su intención de formar una familia.

7fm9kBK9lj_632x0 Una de las últimas imágenes de María Belén Ludueña durante el embarazo de Vito, junto a su esposo Jorge Macri.

Para Ludueña, se trata de su primer hijo. Para Macri, es una nueva experiencia como padre, ya que tiene tres hijos de una relación anterior.