El ácido comentario de Sergio Palazzo que hizo reír a Martín Menem

La frase hace alusión al término "therian" (personas que se identifican o sienten un vínculo espiritual o psicológico con un animal) y al uso constante de la figura del león como símbolo del espacio político que lidera Javier Milei.

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Grabois, durísimo contra Adorni: “Además de chorro sos cagón”

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois despotricó contra Manuel Adorni, de quien aseguró que “además de chorro” es un “cagón”.

El líder de Patria Grande se refirió a la foto que el ministro coordinador se sacó con el presidente Javier Milei, el Gabinete completo y otros referentes de La Libertad Avanza, en los minutos previos al inicio del informe de gestión en la Cámara baja.

Adorni había difundido una foto "de equipo" en la cual definía al Gabinete como “el mejor en la historia de la humanidad”. “Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin”, comentó Adorni para agradecer las muestras de apoyo del Gobierno y de toda la escudería oficialista.