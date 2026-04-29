El ácido comentario de Sergio Palazzo que hizo reír a Martín Menem

En medio de la exposición de Manuel Adorni y de recurrentes interrupciones, el diputado tuvo una ocurrente intervención que se hizo viral en las redes.
El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Sergio Palazzo provocó risas generalizadas cuando le pidió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que le dijera a “los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito”.
El ingenioso comentario del legislador opositor y lider del gremio La Bancaria, le sacó una sonrisa inclusive al propio riojano, que festejó la humorada y le hizo caso al pedir silencio en el recinto.
El episodio se volvió viral rápidamente en las redes sociales, destacándose como uno de los pocos momentos de humor en la jornada en la que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso la labor del Gobierno, y desestimó acusaciones en su contra, en una sesión marcada por los fuertes cruces verbales, con la presencia del gabinete nacional en los palcos y la alta hostilidad entre las fuerzas políticas.
La frase hace alusión al término "therian" (personas que se identifican o sienten un vínculo espiritual o psicológico con un animal) y al uso constante de la figura del león como símbolo del espacio político que lidera Javier Milei.
Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois despotricó contra Manuel Adorni, de quien aseguró que “además de chorro” es un “cagón”.
El líder de Patria Grande se refirió a la foto que el ministro coordinador se sacó con el presidente Javier Milei, el Gabinete completo y otros referentes de La Libertad Avanza, en los minutos previos al inicio del informe de gestión en la Cámara baja.
Adorni había difundido una foto "de equipo" en la cual definía al Gabinete como “el mejor en la historia de la humanidad”. “Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin”, comentó Adorni para agradecer las muestras de apoyo del Gobierno y de toda la escudería oficialista.
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