Le transfirieron más de 3 millones de dólares por error y los devolvió

“De casi 2 mil dólares me aparecieron US$3.144.631 en bonos del estado argentino, así que lo primero que hice fue intentar contactarme con el banco para informar la situación”, explicó en diálogo con Mediodía Noticias (eltrece).

“De pronto vi ese número y lo primero que hice fue intentar contactar al banco”, explicó. Como estaba fuera del horario de atención, no pudo resolverlo de inmediato. Reinició su celular pensando que podía ser un error de visualización, pero el monto seguía ahí.

Al día siguiente, Eduardo envió una captura de la transacción y la entidad abrió un informe para resolver el problema. “Les dije que no quería inconvenientes. Ahora entré y está solucionado”, aclaró. Destacó que, aunque la suma aparecía en su cuenta, sabía que no le correspondía y quería actuar correctamente.

Durante las horas en que la transferencia permaneció en su cuenta, el hombre reconoció que pensó en varias situaciones posibles. “Uno se despierta de noche y no sabe cómo apareció todo esto”, relató. Recalcó que su prioridad era que todo quedara en orden con el banco y con ARCA.

Eduardo comentó que situaciones como esta enseñan responsabilidad: “Todos saben que los militares no cobramos fortunas, pero hay que actuar bien ante estos errores”. Aunque todavía desconoce la causa exacta del error, su conducta evitó conflictos legales o administrativos.

Finalmente, bromeó sobre la experiencia: “Ahora tengo que dar explicaciones, pero al menos sé que durante un rato tuve más de 3 millones de dólares en mi cuenta”.