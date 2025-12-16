Murió "la mujer más pesada del mundo"

El deterioro de su salud comenzó tras un grave accidente automovilístico ocurrido en enero. Brooks relató que ambos viajaban de madrugada por una carretera oscura de dos carriles cuando su vehículo chocó, a una velocidad aproximada de 80 kilómetros por hora, contra el remolque de un camión detenido sin luces encendidas. Como consecuencia del impacto, Potter sufrió un corte en la pierna izquierda, fuertes dolores en la mano y la muñeca, además de varias costillas fracturadas y dolor torácico.

pauline-potter-and-son-dillon-324769 Pauline Potter junto a su hijo Dillon Brooks, quien confirmó su fallecimiento y relató el deterioro de su salud en los últimos meses.

Cinco meses después del accidente, su estado de salud se agravó. Potter comenzó a presentar severos problemas digestivos que le impedían retener alimentos. Pese a reiteradas consultas médicas, no recibió un diagnóstico certero hasta agosto, cuando dio positivo por covid-19. Durante los estudios realizados, los médicos detectaron una obstrucción en el esófago y una grave herida en la espalda de la que no se había percatado.

Debido a la complejidad de su condición general, los especialistas determinaron que no era candidata para cirugías ni procedimientos invasivos. Permaneció internada desde el 20 de agosto y posteriormente fue derivada a un centro de rehabilitación, aunque su estado continuó deteriorándose. El 19 de noviembre fue trasladada a cuidados paliativos, donde presentó signos de insuficiencia cardíaca y respiratoria. Potter falleció el Día de Acción de Gracias.

pauline-potter-13026 Pauline Potter alcanzó notoriedad internacional en 2016 al obtener el récord Guinness como la mujer más pesada del mundo, con un peso de 293,6 kilos.

El caso de Potter vuelve a poner el foco en la obesidad severa, considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global. Actualmente, más de 650 millones de adultos viven con obesidad en el mundo, una condición asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, complicaciones respiratorias y una mayor vulnerabilidad ante infecciones, como quedó evidenciado durante la pandemia de covid-19.

Ante los elevados costos médicos y funerarios, su hijo anunció la creación de una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de cremación y los servicios conmemorativos.