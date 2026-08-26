León XIV en Argentina: definen las actividades y el operativo de seguridad

Entre los puntos que serán evaluados figuran los accesos, recorridos, movimientos del Papa y condiciones de seguridad. También se prevé la llegada del jefe de seguridad del Vaticano junto con especialistas que trabajarán con las fuerzas argentinas en los protocolos necesarios.

Los principales escenarios que se manejan son el Monumento a los Españoles, en Palermo; la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La decisión final dependerá de las inspecciones que realice la delegación.

Iglesia y Gobierno coordinan el operativo

La organización quedó dividida entre las autoridades eclesiásticas y el Gobierno nacional. Mientras la Iglesia tendrá a su cargo el contenido pastoral y las celebraciones, la administración de Javier Milei será responsable de la infraestructura, la logística y la seguridad.

La coordinación de los eventos públicos estará a cargo de Mara Gorini, una funcionaria cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y nexo entre la Casa Rosada, la Iglesia y las autoridades locales.

La semana pasada hubo una reunión entre funcionarios nacionales y representantes eclesiásticos para avanzar en los preparativos. Participaron, entre otros, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Del lado de la Iglesia estuvieron el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y representantes de la Conferencia Episcopal. La Ciudad de Buenos Aires estuvo representada por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

León XIV recibirá a la conducción del Episcopado

El encuentro de este jueves en Roma será una nueva instancia para avanzar sobre la visita. Colombo y Pizarro concurrirán como presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y le transmitirán al Papa el estado de los preparativos.

León XIV ya recibió la semana pasada al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, debido al papel central que tendrá Luján durante su estadía.

La intención es que a mediados de septiembre quede definido el itinerario definitivo y finalice la etapa de inspección de los escenarios. A partir de los informes de la delegación papal, el Vaticano deberá dar el visto bueno a cada una de las actividades previstas