León XIV en Argentina: definen las actividades y el operativo de seguridad

El Papa llegará en noviembre y visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba. Una delegación del Vaticano revisará los escenarios y recorridos.
La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha: será entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá una duración de tres días. Mientras avanzan los preparativos, el Pontífice recibirá este jueves en Roma a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para analizar los detalles del viaje.
El encuentro será con el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro. La reunión servirá para repasar los avances y las distintas alternativas previstas para la llegada de León XIV al país.
En paralelo, una delegación de la Santa Sede llegará el domingo 30 de agosto y permanecerá en Argentina hasta el jueves siguiente. El objetivo será recorrer los lugares propuestos y evaluar en terreno las condiciones para concretar las actividades.
El coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, estará al frente de la delegación enviada por el Vaticano. Los representantes deberán analizar cada una de las propuestas antes de que Roma otorgue la aprobación definitiva.
Entre los puntos que serán evaluados figuran los accesos, recorridos, movimientos del Papa y condiciones de seguridad. También se prevé la llegada del jefe de seguridad del Vaticano junto con especialistas que trabajarán con las fuerzas argentinas en los protocolos necesarios.
Los principales escenarios que se manejan son el Monumento a los Españoles, en Palermo; la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La decisión final dependerá de las inspecciones que realice la delegación.
La organización quedó dividida entre las autoridades eclesiásticas y el Gobierno nacional. Mientras la Iglesia tendrá a su cargo el contenido pastoral y las celebraciones, la administración de Javier Milei será responsable de la infraestructura, la logística y la seguridad.
La coordinación de los eventos públicos estará a cargo de Mara Gorini, una funcionaria cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y nexo entre la Casa Rosada, la Iglesia y las autoridades locales.
La semana pasada hubo una reunión entre funcionarios nacionales y representantes eclesiásticos para avanzar en los preparativos. Participaron, entre otros, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Del lado de la Iglesia estuvieron el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y representantes de la Conferencia Episcopal. La Ciudad de Buenos Aires estuvo representada por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.
El encuentro de este jueves en Roma será una nueva instancia para avanzar sobre la visita. Colombo y Pizarro concurrirán como presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y le transmitirán al Papa el estado de los preparativos.
León XIV ya recibió la semana pasada al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, debido al papel central que tendrá Luján durante su estadía.
La intención es que a mediados de septiembre quede definido el itinerario definitivo y finalice la etapa de inspección de los escenarios. A partir de los informes de la delegación papal, el Vaticano deberá dar el visto bueno a cada una de las actividades previstas
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