El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del Papa

Se conversaron los probables preparativos a considerar, como decretar feriado o asueto laboral para esos días o la organización para recibirlo en la Av. Libertador. "El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto y el gobierno nacional se comprometió a trabajar con la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, porque nosotros les insistimos que es una visita nacional", aseguró García Cuerva al retirarse de la Casa Rosada.

"Esta ha sido una primera reunión, luego habrá otras con grupos más pequeños, pero para eso hay que esperar a que se confirme el itinerario. Por ahora sabemos que vendrá a Buenos Aires, a Córdoba y a la Basílica de Lujan", explicó.

También anticipó que se considera que León XIV asista a un evento con jóvenes y al Pequeño Cottolengo Don Orione, una obra de caridad católica perteneciente a la congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina destacaron que las conversaciones se enmarcan en el trabajo conjunto que sostienen la administración nacional y la institución eclesiástica para estructurar la recepción y el desarrollo de la agenda del Pontífice.

El plan de trabajo prevé la realización de reuniones operativas durante las próximas semanas con diversos ministerios y las gobernaciones de Buenos Aires y Córdoba, con el objetivo de afinar la seguridad y la logística.