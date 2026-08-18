El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del Papa

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). "El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto", dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, encabezó este martes en la Casa Rosada una reunión con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para coordinar la organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina.
El Papa recorrerá la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y la gira contempla actividades pastorales y actos oficiales en las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Tendrá una escala previa en Uruguay y un cierre en Perú.
Según informaron autoridades eclesiásticas, participaron miembros de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.
Por la Casa Rosada asistieron los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería); el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández. También estuvieron funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se conversaron los probables preparativos a considerar, como decretar feriado o asueto laboral para esos días o la organización para recibirlo en la Av. Libertador. "El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto y el gobierno nacional se comprometió a trabajar con la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, porque nosotros les insistimos que es una visita nacional", aseguró García Cuerva al retirarse de la Casa Rosada.
"Esta ha sido una primera reunión, luego habrá otras con grupos más pequeños, pero para eso hay que esperar a que se confirme el itinerario. Por ahora sabemos que vendrá a Buenos Aires, a Córdoba y a la Basílica de Lujan", explicó.
También anticipó que se considera que León XIV asista a un evento con jóvenes y al Pequeño Cottolengo Don Orione, una obra de caridad católica perteneciente a la congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia.
Desde la Conferencia Episcopal Argentina destacaron que las conversaciones se enmarcan en el trabajo conjunto que sostienen la administración nacional y la institución eclesiástica para estructurar la recepción y el desarrollo de la agenda del Pontífice.
El plan de trabajo prevé la realización de reuniones operativas durante las próximas semanas con diversos ministerios y las gobernaciones de Buenos Aires y Córdoba, con el objetivo de afinar la seguridad y la logística.
comentar