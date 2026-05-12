Licencias más exigentes: lanzan una matrícula nacional para instructores de motos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial pondrá en marcha este martes un nuevo sistema de capacitación y matriculación para instructores y evaluadores de licencias de conducir de motos, con el objetivo de unificar criterios y endurecer los controles para obtener el carnet en todo el país.
La iniciativa comenzará en Las Talitas, provincia de Tucumán, y apunta a profesionalizar la formación de motociclistas en un contexto marcado por el fuerte crecimiento del uso de motos y su elevada participación en los siniestros viales.
Según datos oficiales de 2025, los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por accidentes de tránsito en Argentina. En las regiones del NOA y NEA, la cifra es todavía más alarmante: 6 de cada 10 fallecidos viajaban en motocicleta.
Actualmente, quienes toman exámenes o capacitan a aspirantes en los Centros Emisores de Licencias no necesitan una formación específica obligatoria, lo que genera diferencias en los criterios de evaluación entre provincias y municipios.
Con este nuevo esquema, la ANSV implementará una capacitación de 14 horas que incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y evaluación estandarizada. El curso tendrá una etapa virtual y otra presencial en pista.
Quienes aprueben ambas instancias recibirán una matrícula nacional con vigencia de dos años, integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC). El registro permitirá dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas en todo el territorio.
Además, la matrícula será obligatoria para desempeñarse como instructor o evaluador de conducción de motos en los Centros Emisores de Licencias del país.
La primera etapa del programa estará enfocada en las provincias del NOA y NEA, consideradas las zonas con mayor mortalidad de motociclistas, aunque posteriormente se extenderá al resto de Argentina.
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