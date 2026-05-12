Licencias más exigentes: lanzan una matrícula nacional para instructores de motos

Actualmente, quienes toman exámenes o capacitan a aspirantes en los Centros Emisores de Licencias no necesitan una formación específica obligatoria, lo que genera diferencias en los criterios de evaluación entre provincias y municipios.

Con este nuevo esquema, la ANSV implementará una capacitación de 14 horas que incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y evaluación estandarizada. El curso tendrá una etapa virtual y otra presencial en pista.

Quienes aprueben ambas instancias recibirán una matrícula nacional con vigencia de dos años, integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC). El registro permitirá dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas en todo el territorio.

Además, la matrícula será obligatoria para desempeñarse como instructor o evaluador de conducción de motos en los Centros Emisores de Licencias del país.

La primera etapa del programa estará enfocada en las provincias del NOA y NEA, consideradas las zonas con mayor mortalidad de motociclistas, aunque posteriormente se extenderá al resto de Argentina.