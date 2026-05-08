Los cinco frutos secos que más recomiendan los especialistas

Nutricionistas destacaron cuáles son los frutos secos con mayores beneficios para el corazón, el cerebro y la salud ósea. Uno fue señalado como el más completo.
Las nueces fueron señaladas por especialistas en nutrición como el fruto seco más beneficioso para la salud por su impacto positivo en el corazón y el cerebro, dentro de un ranking en el que también se incluyen pistachos, almendras, nueces de Brasil y anacardos, todos reconocidos por su aporte de grasas saludables, proteínas y minerales esenciales.
Según explicó la dietista Whitney Stuart, las nueces son el único fruto seco con una fuente significativa de omega-3 de origen vegetal. “Contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la función cognitiva”, afirmó. Además, estudios recientes mencionados por la nutricionista Mackenzie Burgess sugieren que también podrían favorecer una mejor calidad del sueño.
Aunque los frutos secos tienen un alto contenido calórico y suelen recomendarse en cantidades moderadas, especialistas coinciden en que incorporarlos a la alimentación diaria puede aportar beneficios importantes.
En segundo lugar quedaron los pistachos. La dietista Amy Goodson destacó que poseen “uno de los perfiles nutricionales más equilibrados” por su aporte de proteínas, antioxidantes y potasio. También señaló que ayudan a la salud ocular y a mejorar la respuesta del azúcar en sangre.
Las almendras ocuparon el tercer puesto por su aporte de fibra, vitamina E y magnesio. Los expertos indicaron que su combinación de nutrientes ayuda a ralentizar la absorción de glucosa y a reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.
La lista se completa con las nueces de Brasil y los anacardos. Las primeras se destacan por su contenido de selenio: “Una sola al día puede cubrir las necesidades diarias”, indicó Goodson. Los anacardos, en tanto, aportan magnesio y zinc, nutrientes vinculados a la salud ósea, el sistema inmunológico y la presión arterial.
Especialistas remarcaron que, más allá de sus beneficios, el consumo debe mantenerse dentro de porciones moderadas para evitar un exceso de calorías en la dieta diaria.
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