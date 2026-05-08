Los cinco frutos secos que más recomiendan los especialistas

Salud cardiovascular y control de glucosa

Las almendras ocuparon el tercer puesto por su aporte de fibra, vitamina E y magnesio. Los expertos indicaron que su combinación de nutrientes ayuda a ralentizar la absorción de glucosa y a reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

La lista se completa con las nueces de Brasil y los anacardos. Las primeras se destacan por su contenido de selenio: “Una sola al día puede cubrir las necesidades diarias”, indicó Goodson. Los anacardos, en tanto, aportan magnesio y zinc, nutrientes vinculados a la salud ósea, el sistema inmunológico y la presión arterial.

Especialistas remarcaron que, más allá de sus beneficios, el consumo debe mantenerse dentro de porciones moderadas para evitar un exceso de calorías en la dieta diaria.