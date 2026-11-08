Los cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del Papa León XIV

A partir del corte a la altura de Olleros, Libertador va a tener desvíos en dos sentidos para los que llegan del norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero. Se busca evitar que circulen por adentro del barrio de Palermo y se generen embotellamientos. Y a la vez es un bypass para sortear el corte central de la Avenida del Libertador. Por eso, se puede doblar por Olleros hacia a la izquierda, por Valentín Alsina, y Pinedo, y salir a Figueroa Alcorta, donde al llegar a Dorrego se va a poder continuar por un contracarril hasta la Avenida Casares (200 metros después de Sarmiento) y ahí doblar a la derecha y retomar Libertador.

El desvío al contracarril.

En el corte de Libertador y Olleros, agentes de tránsito van a derivar a los automovilistas hacia este recorrido en el Parque 3 de Febrero.

Vías alternativas desde la zona norte: Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), también desviar por la colectora de la Illia, y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, o bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

Autopistas gratis: ante los cortes en Libertador y otras calles, el gobierno de la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios (las motos están prohibidas). Rige hasta el miércoles a las 14.

En Recoleta

Hasta el miércoles 11 de noviembre habrá restricción vehicular total y controles policiales en la zona delimitada por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

Los puntos de ingreso y egreso serán Av. Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. Para ingresar, se deberá presentar:

-DNI con domicilio que coincida con el lugar de acceso

-Placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad.