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Los cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del Papa León XIV

Las restricciones vehiculares tienen lugar en el barrio de Palermo, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles. Lo mismo ocurre en Recoleta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una serie de cortes de calles en los barrios de Recoleta y Palermo, en inmediaciones del Monumento de Los Españoles, el punto central de encuentro entre el Papa León XIV y los fieles durante su visita a la Argentina.

Los cortes al tránsito, detallaron desde la administración porteña, se relacionan con los operativos de armado y montaje de estructuras, sumado a los requerimientos de seguridad que solicitan desde la Santa Sede.

Visita del Papa León XIV: los cortes en Palermo

Corte total: Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes).

A partir del corte a la altura de Olleros, Libertador va a tener desvíos en dos sentidos para los que llegan del norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero. Se busca evitar que circulen por adentro del barrio de Palermo y se generen embotellamientos. Y a la vez es un bypass para sortear el corte central de la Avenida del Libertador. Por eso, se puede doblar por Olleros hacia a la izquierda, por Valentín Alsina, y Pinedo, y salir a Figueroa Alcorta, donde al llegar a Dorrego se va a poder continuar por un contracarril hasta la Avenida Casares (200 metros después de Sarmiento) y ahí doblar a la derecha y retomar Libertador.

El desv&iacute;o al contracarril.

El desvío al contracarril.

ADEMÁS: Cómo funcionarán los trenes y los colectivos durante la visita del Papa León XIV

En el corte de Libertador y Olleros, agentes de tránsito van a derivar a los automovilistas hacia este recorrido en el Parque 3 de Febrero.

Vías alternativas desde la zona norte: Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), también desviar por la colectora de la Illia, y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, o bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

Autopistas gratis: ante los cortes en Libertador y otras calles, el gobierno de la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios (las motos están prohibidas). Rige hasta el miércoles a las 14.

En Recoleta

Hasta el miércoles 11 de noviembre habrá restricción vehicular total y controles policiales en la zona delimitada por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

Los puntos de ingreso y egreso serán Av. Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. Para ingresar, se deberá presentar:

-DNI con domicilio que coincida con el lugar de acceso

-Placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad.

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