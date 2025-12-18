Alarmante: se desperdician por año 72 kg de alimentos por persona en Argentina

El director general de Banco de esa ONG, Fernando Uranga, se refiriò el tema señalando que "estas cifras impactan, sobre todo cuando se acercan días festivos. Pero son fundamentales para tomar conciencia y reducir el desperdicio. Cuando un alimento que es apto para el consumo se descarta, no sólo se pierde la comida: también se desperdician los recursos invertidos en producirla: agua, suelo, energía, envases, transporte y mano de obra. Recuperar alimentos genera un triple impacto: económico, ambiental y social, y éste círculo virtuoso es posible gracias a la inmensa cantidad de voluntarios que se suman a la tarea del Banco de Alimentos".

En vísperas de las fiestas de fin de año, Uranga remarcó: “Es un buen momento para reflexionar acerca de nuestra propia gestión de los alimentos, las acciones que empiezan en los hogares, impactan a niveles nacionales y contribuyen a que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan”.

Radiografía de los desperdicios en los hogares

En Argentina se desperdician 72 kg de alimentos por persona por año lo que representa 1.000 millones de raciones de comida.

Entre los principales motivos que llevan al desperdicio, se identificó el deterioro durante el almacenamiento, seguido por la preparación en mayor cantidad a la necesaria, el vencimiento y el servirse demás. Los grupos de alimentos con más desperdicio en los hogares fueron las frutas y/o verduras en primer lugar (77,2% de los hogares), seguido por harina, arroz, polenta, fideos y legumbres (26,2%) y pan, facturas y productos de pastelería.

Estos datos surgen del primer estudio que se realiza sobre la gestión a nivel de los hogares del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la consultoría del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI).

Panes M

El Banco De Alimentos ya recuperó en 2025 más de 6100 Tn de alimentos

A nivel nacional, se desperdician y pierden alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos cada año según datos obtenidos por la Dirección de Agroalimentos de la Secretaría de Agricultura. Frente a este escenario, el Banco de Alimentos Buenos Aires destacó que ya logró recuperar más de 6.100 toneladas de alimentos en lo que va del 2025, de las cuales 1.200 toneladas corresponden a frutas y verduras frescas. La organización proyecta alcanzar las 7.000 toneladas al cierre del año, reforzando su objetivo de reducir el hambre y cuidar el planeta.

Cómo rescata los alimentos el BANCO

El Banco de Alimentos rescata únicamente alimentos que son aptos para el consumo, que luego distribuye de manera eficiente a las 1.280 organizaciones sociales a las que asiste el Banco.

De dónde provienen las donaciones:

. Industria alimenticia

-- Supermercados

- Productores de frutas y verduras

WhatsApp Image 2025-12-05 at 10.51.19 El Día Internacional del Voluntariado, el Banco de Alimentos convoca voluntarios

Empresas de logística

Las empresas de logística colaboran donando fletes que se utilizan para trasladar los alimentos desde el donante hasta el Banco de Alimentos así como también para acercarlos a alguna organización social que no tiene como costear el traslado.

Proceso de rescate

* El donante ofrece alimentos aptos para el consumo y no vencidos.

* En el depósito del Banco de Alimentos, los voluntarios colaboran con la clasificación de esos alimentos, que deben ser controlados y revisados.

* El equipo del Banco cada mes ofrece los alimentos donados a 1.280 organizaciones sociales que forman parte de su red.

* Cada organización social llega al depósito a buscar su pedido que previamente ha sido ordenado y preparado según su necesidad.

* Los alimentos son retirados y llegan a la Organización Social donde serán consumidos.

El Banco recibe alimentos tanto perecederos como no perecederos, ya que cuenta con un depósito adecuado para clasificarlos y almacenarlos, y con 6 cámaras de frío a temperatura controlada para el almacenamiento de productos refrigerados y congelados.

Importante: El Banco de Alimentos NO acepta alimentos vencidos. Los mismos deben tener la etiqueta de la fecha de vencimiento legible y con la descripción de los ingredientes.

¿Qué alimentos se pueden donar?

* Alimentos no perecederos

* Alimentos perecederos: refrigerados y congelados

* Materias primas y productos semielaborados

Algunas de las causas por las cuales las empresas donan alimentos son:

* Excedentes de producción/ ventas / promociones.

* Productos con corto vencimiento/ corta vida útil.

* Productos con embalaje o etiquetado defectuoso

* Productos estacionales fuera de temporada.

* Algunos donantes se incorporan a la Fundación dentro de su cadena de producción y donan cierta cantidad de alimentos continuamente.

Trazabilidad

Una vez que la mercadería fue entregada, cada donante obtiene un recibo y un reporte de trazabilidad. Allí se detalla cada una de las organizaciones que han recibido los alimentos y la cantidad de kilos entregados.

La pérdida y el desperdicio de alimentos no sólo implica derrochar recursos, sino que también impacta en el medio ambiente y la economía.

Los recursos utilizados en la producción de alimentos, como suelo, nutrientes, agua, energía, insumos, maquinaria, combustibles, mano de obra, infraestructura, envases, materiales de embalaje, refrigeración y medios de transporte, se pierden junto con los alimentos desperdiciados.

El sector más afectado es el de frutas y verduras, ya que el 45% de lo producido no llega al consumo por pérdidas en la cosecha, transporte o distribución, y por desperdicio en los hogares.

Es importante destacar que pérdidas y desperdicios no son sinónimos. Las pérdidas se generan en los primeros eslabones de la cadena: producción, procesamientos y transporte, mientras que los desperdicios se generan en los eslabones de comercialización y consumo.

Ambos problemas tienen graves consecuencias económicas, sociales y ambientales, como la pérdida de recursos, la inseguridad alimentaria. El desperdicio de alimentos es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Frente a esta problemática, el Banco de Alimentos Buenos Aires redirige productos aptos a 1.280 organizaciones sociales del AMBA que asisten a personas en situación de vulnerabilidad.

La cocinera sustentable Laura Di Cola, colaboradora del Banco de Alimentos Buenos Aires, destacó: “La cocina sin desperdicio toma lo ancestral y no reniega de lo moderno. Hoy sabemos que en Argentina cada persona desperdicia en promedio 72 kilos de alimentos por año: eso significa que además de comida, la energía implementada, el trabajo humano y dinero que se tiran a la basura. Cuando una familia organiza mejor su cocina, no sólo reduce el desperdicio: también ahorra, come mejor y cuida el ambiente”.

Laura remarcó que: “hasta un 30% del desperdicio en los hogares está vinculado a una mala planificación y almacenamiento, y que con cambios simples se pueden lograr reducciones reales: Con una correcta planificación semanal, orden en la heladera y conocimiento básico de conservación, una familia puede reducir entre un 25% y un 40% su desperdicio mensual. Ese impacto, multiplicado por millones de hogares, cambia la estadística nacional”.

También puso el foco en la educación alimentaria desde la infancia: “Cuando un niño aprende que una verdura no se tira porque está fea, sino que se transforma, estamos formando adultos más responsables. El cambio cultural empieza en la cocina de casa”.

Recomendaciones prácticas para reducir el desperdicio en el hogar

* Orden en el guardado: aplicar rotación “primero vence, primero se usa” (reduce hasta un 20% del descarte por vencimiento).

* Ubicación correcta en heladera y alacena: separar crudos, cocidos, frutas y verduras, evita pérdidas por contaminación

* Planificación semanal de comidas: evita cocinar “de más”, una de las principales causas de desperdicio.

* Comprar local y estacional: mejora la frescura, baja costos y reduce pérdidas en origen.

* Dedicar tiempo a los alimentos: revisar, ordenar, transformar antes de que se deterioren con hábitos diarios de observación

* Aprender técnicas de conservación y su seguridad para transformar restos o excesos en encurtidos, deshidratados, fermentos, conservas.

* Cocinar con lo que hay: antes de volver a comprar, revisar heladera y despensa. Prender el uso de condimentos como las especias, tan valiosas para transformar sabores

* Compra a conciencia, lo necesario: especialmente panificados, frutas y verduras, que son los más desperdiciados.

* Legumbres: se pueden cocinar por tandas y congelar, evitando desperdicios por vencimiento o exceso de preparación.