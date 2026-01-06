Los Reyes Magos llegaron a La Matanza con la entrega de 100.000 juguetes

“Como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños”, resaltó el intendente Fernando Espinoza.

Como es habitual cada mes de enero, con la llegada de los Reyes Magos, el Gobierno de La Matanza lleva a cabo diversas entregas de juguetes en 80 plazas, parroquias, hospitales y templos evangélicos del distrito. Esta acción se suma al megaoperativo realizado en Navidad, alcanzando un total de 200.000 juguetes entregados a niñas y niños de La Matanza.

La distribución de regalos durante las fiestas es un momento esperado por todas las vecinas y vecinos, y se lleva adelante gracias a la colaboración de cientos de jóvenes voluntarios y voluntarias.

"Con la llegada de los Reyes Magos estamos llevando cientos de miles de juguetes a todos los rincones de La Matanza", Fernando Espinoza y agregó: "La emoción y la alegría de los más chiquitos nos llenan de fuerzas para seguir adelante, es un momento que no se olvidan jamás ”.

